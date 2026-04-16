Медведев: у России большое количество ресурсов, которыми она может делиться - РИА Новости, 16.04.2026
19:53 16.04.2026
Медведев: у России большое количество ресурсов, которыми она может делиться

Медведев: Россия способна делиться ресурсами с заинтересованными странами

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия обладает огромным количеством ресурсов, отметил Медведев.
  • Медведев заявил, что Россия способна делиться ресурсами с заинтересованными странами.
  • Медведев отреагировал на заявления Трампа о желании "забрать всю нефть везде", отметив, что никто не даст этого сделать.
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Россия обладает огромным количеством ресурсов, которыми она может делиться с заинтересованными в этом странами, отметил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.
"Наша страна - она так устроена, что у нас действительно огромное количество ресурсов. И мы как раз способны этими ресурсами делиться. Особенно с теми государствами, которые в этом заинтересованы", - сказал Медведев на заседании экспертного совета по формированию Народной программы партии.
Он также вспомнил заявления "товарища из-за океана" о желании "забрать всю нефть везде" и выразил мнение, что никто не даст ему это сделать.
В конце марта президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы забрать нефть в Иране по сценарию Венесуэлы. Он также не исключал, что США попробуют захватить остров Харк — главный иранский центр экспорта черного золота.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
Нефтяная петля: Россия нанесла Европе неожиданный удар
Вчера, 08:00
 
