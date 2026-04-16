Краткий пересказ от РИА ИИ

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Россия обладает огромным количеством ресурсов, которыми она может делиться с заинтересованными в этом странами, отметил зампред Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев.

"Наша страна - она так устроена, что у нас действительно огромное количество ресурсов. И мы как раз способны этими ресурсами делиться. Особенно с теми государствами, которые в этом заинтересованы", - сказал Медведев на заседании экспертного совета по формированию Народной программы партии.

Он также вспомнил заявления "товарища из-за океана" о желании "забрать всю нефть везде" и выразил мнение, что никто не даст ему это сделать.