Захарова: Россия готова развивать торговлю с отдельными странами ЕС

- Россия готова развивать торговые контакты с отдельными странами-членами Евросоюза, заявила Мария Захарова.
- Развитие торговых отношений возможно при условии, что это будет отвечать интересам России, и страны ЕС будут придерживаться цивилизованных методов ведения дел.
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Россия готова развивать торговые контакты с отдельными странами-членами Евросоюза, при условии, что это отвечало бы интересам самой РФ, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Россия со своей стороны готова в торговом плане развивать отвечающее нашим интересам контакты с отдельными странами-членами этого объединения, при условии, подчеркиваем, что последние будут на деле придерживаться цивилизованных методов ведения дел, будут отказываться и откажутся от навязываемой русофобским крылом ЕС антироссийской истерии и, конечно, если они будут вести себя подобающим образом, исповедовать положения устава ООН и вести дела во взаимоуважительном ключе", - сказала Захарова в ходе еженедельного брифинга.
Ранее глава венгерской партии "Тиса" Петер Мадьяр заявил, что надеется на снятие санкций ЕС с России после завершения конфликта на Украине.