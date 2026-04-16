Набиуллина заявила о рисках для инфляции из-за сбоев поставок через Ормуз

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Банк России видит проинфляционные риски из-за перебоев поставок через Ормузский пролив, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
"Конечно, риски у нас есть проинфляционные. Это и внешние условия. Мы знаем, как сейчас многие аналитики обсуждают последствия возможные дальнейших перебоев поставок через Ормузский пролив", - сказала она на Биржевом форуме Московской биржи.