Агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг НОВИКОМа на уровне ruAA - РИА Новости, 16.04.2026
13:29 16.04.2026
Агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг НОВИКОМа на уровне ruAA

Кредитный рейтинг НОВИКОМа подтвержден на уровне ruAA, прогноз "стабильный"

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Агентство "Эксперт РА" подтвердило кредитный рейтинг банка НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" Госкорпорации Ростех) на уровне ruAA с прогнозом "стабильный", сообщает банк.
"Высокая оценка обусловлена уверенными рыночными позициями банка и качеством ресурсной базы и активов", - отмечается в сообщении.
Банковские активы РТ-Финанс вошли в рейтинг 100 надежных банков России - РИА Новости, 1920, 31.03.2026
Банковские активы "РТ-Финанс" вошли в рейтинг 100 надежных банков России
31 марта, 12:37
По итогам 2025 года активы НОВИКОМа составили 1465 миллиарда рублей, что позволило банку войти в топ-15 крупнейших финансовых организаций России. Собственный капитал составил 129,3 миллиарда рублей, чистая прибыль достигла 26,5 миллиарда рублей.
"Аналитики агентства выделили высокую рентабельность капитала (ROE) НОВИКОМа. По итогам 2025 года она достигла 21,1% — это один из лучших результатов в банковской отрасли. Положительное влияние на рейтинг оказал стабильно низкий уровень операционных расходов (CIR), который составил около 27%", - подчеркнули в банке.
"Эксперт РА" отметил рост показателей НОВИКОМа в сегменте обслуживания крупных промышленных компаний. Этому способствует укрепление партнерских отношений с предприятиями Госкорпорации Ростех, а также активная работа по диверсификации клиентской базы. За последние два года доля системообразующих предприятий ТЭК, машиностроения, нефтехимии, ИТ и других ключевых отраслей отечественной экономики выросла до 73%. Аналитики также позитивно оценили систему корпоративного управления банка.
"Сегодня НОВИКОМ – уже не просто организация, обеспечивающая банковское обслуживание промышленности, а универсальный финансовый партнер для широкого круга компаний системообразующих отраслей. Подтверждение высокого рейтинга отражает результаты трансформации: мы усиливаем рыночные позиции, диверсифицируем клиентскую базу и повышаем эффективность бизнеса. В центре нашей стратегии – устойчивость и способность гибко реагировать на запросы экономики", – приводится в сообщении комментарий председателя правления НОВИКОМа, куратора Воронежского регионального отделения Союза машиностроителей России Елены Георгиевой.
Финансы - РИА Новости, 1920, 10.03.2026
НОВИКОМ нарастил портфель корпоративных кредитов на 37%
10 марта, 16:16
 
РоссияЭксперт РАНовикомбанкБанки
 
 
