Агентство "Эксперт РА" подтвердило рейтинг НОВИКОМа на уровне ruAA

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Агентство "Эксперт РА" подтвердило кредитный рейтинг банка НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" Госкорпорации Ростех) на уровне ruAA с прогнозом "стабильный", сообщает банк.

"Высокая оценка обусловлена уверенными рыночными позициями банка и качеством ресурсной базы и активов", - отмечается в сообщении.

По итогам 2025 года активы НОВИКОМа составили 1465 миллиарда рублей, что позволило банку войти в топ-15 крупнейших финансовых организаций России. Собственный капитал составил 129,3 миллиарда рублей, чистая прибыль достигла 26,5 миллиарда рублей.

"Аналитики агентства выделили высокую рентабельность капитала (ROE) НОВИКОМа. По итогам 2025 года она достигла 21,1% — это один из лучших результатов в банковской отрасли. Положительное влияние на рейтинг оказал стабильно низкий уровень операционных расходов (CIR), который составил около 27%", - подчеркнули в банке.

"Эксперт РА" отметил рост показателей НОВИКОМа в сегменте обслуживания крупных промышленных компаний. Этому способствует укрепление партнерских отношений с предприятиями Госкорпорации Ростех, а также активная работа по диверсификации клиентской базы. За последние два года доля системообразующих предприятий ТЭК, машиностроения, нефтехимии, ИТ и других ключевых отраслей отечественной экономики выросла до 73%. Аналитики также позитивно оценили систему корпоративного управления банка.