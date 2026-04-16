17:32 16.04.2026 (обновлено: 17:34 16.04.2026)
РЭЦ представил экспозицию "Сделано в России" в Стамбуле

© РИА Новости / Пресс-служба РЭЦ
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ) организовал национальную экспозицию "Сделано в России" на международной медицинской выставке Expomed Eurasia 2026 в Стамбуле, говорится в сообщении РЭЦ.
"Российский экспортный центр" (РЭЦ, Группа ВЭБ) организовал национальную экспозицию "Сделано в России" на международной медицинской выставке Expomed Eurasia 2026, которая проходит с 16 по 18 апреля в Стамбуле (Турция). В коллективном стенде участвуют 11 российских компаний – производителей медицинского оборудования, расходных материалов, реабилитационных комплексов и программного обеспечения", - отмечается в пресс-релизе.
Участники представляют 9 регионов России, в том числе Ростовскую, Нижегородскую, Тульскую, Ивановскую, Московскую, Ярославскую области, Краснодарский край, Санкт-Петербург и Москву. Один из участников экспозиции, ивановская компания "Нейрософт", которая производит системы интраоперационного мониторинга, магнитные стимуляторы и электронейромиографы, имеет сертификат "Сделано в России".
Среди других участников – компании "Аурика" (производитель слуховых аппаратов), "Реабилитационные технологии" (роботизированные комплексы локомоторной терапии), "НПП Монитор" (спирографы и электрокардиографы), "Медикал-сервис" (передвижные рентгеновские С-дуги и маммографы). Производитель гистологических реактивов "Биовитрум" представляет Санкт-Петербург, производитель одноразовых пеленок и катетеров "КЦСР" – Краснодар, производитель системы для объемной сфигмографии "Петр Телегин" – Нижний Новгород.
Столичный центр информационных технологий "Нелиан" в рамках экспозиции "Сделано в России" на Expomed Eurasia 2026 показывает программное обеспечение для кольпоскопии и микроскопии. Еще один московский участник, компания "МКС", представил электроэнцефалографические системы. Компания из Подмосковья "МЛТ" представила автомат окраски цитологических препаратов.
Выставка Expomed Eurasia 2026 проходит в выставочном центре "Tüyap" в европейской части Стамбула. Национальная экспозиция организована РЭЦ в рамках поддержки экспорта российской медицинской продукции.
Для участия в международных выставках при поддержке РЭЦ компании могут подавать заявки в цифровом формате через государственную платформу "Мой экспорт".
Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ), в который также входят Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций ("Эксар"), Российской экспортно-импортный банк (Росэксимбанк) и "Школа экспорта", является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт (ННЭ). Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт".
