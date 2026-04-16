РЭЦ обеспечил поддержку ВЭД по белорусскому направлению на 140 млрд рублей

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Российский экспортный центр (РЭЦ, группа ВЭБ.РФ) в прошлом году обеспечил поддержку ВЭД по белорусскому направлению на 140 миллиардов рублей, говорится в сообщении РЭЦ.

"Российский экспортный центр в 2025 году обеспечил поддержку внешнеэкономической деятельности по белорусскому направлению более чем на 140 миллиардов российских рублей. Об этом рассказал руководитель представительства РЭЦ в Республике Беларусь Виктор Доронкевич на III Национальном молочной конгрессе в Минске", - отмечается в пресс-релизе РЭЦ.

"В 2025 году Группа РЭЦ оказала финансовую, нефинансовую и агентскую поддержку 1702 участникам ВЭД по 2749 сделкам более чем на 140 миллиардов рублей в рамках сотрудничества с Республикой Беларусь. Мы фокусируем работу на поиске новых ниш и партнёров для сотрудничества. Рассматриваем проекты в сфере импортозамещения, производственной кооперации и наращивания поставок оборудования", - отметил глава представительства.

Особое внимание РЭЦ уделяет поддержке молочной отрасли. В рамках подписанного меморандума о сотрудничестве с Белорусской универсальной товарной биржей (БУТБ) РЭЦ привлекает российских производителей для участия в биржевых торгах молочной продукцией и тендерных процедурах.

В регионах России действуют Центры поддержки экспорта (ЦПЭ), которые оказывают непосредственную помощь на местах: проверяют контрагентов, подбирают производителей под конкретные запросы, пояснил руководитель представительства.

"В прошлом году в биржевых торгах молочной продукцией с подачи РЭЦ приняли участие предприятия из 32 российских регионов против 22 в предыдущем. На белорусской бирже впервые начали торговать производители молока из Краснодарского края, Республики Башкортостан, Тверской области, Красноярского края, Самарской области, Ханты-Мансийского автономного округа, Псковской области, Чеченской Республики, Челябинской области, Рязанской области", – уточнил Доронкевич.

Руководитель представительства РЭЦ также рассказал участникам конгресса о программе комплексного продвижения за рубежом российских товаров и услуг "Сделано в России", о сервисах цифровой платформы "Мой экспорт", о решениях для трансграничных платежей от Группы РЭЦ и входящего в нее Росэксимбанк, а также о страховых продуктах "Эксар" для участников ВЭД.

"Растущее качество белорусской продукции и укрепляющийся бренд "Сделано в России" в полной мере отвечают запросам потребителей двух стран и соответствуют стратегическим целям развития Союзного государства", - заключил Виктор Доронкевич.