Российская ПВО за девять часов сбила 48 украинских БПЛА.

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Противовоздушная оборона России сбила 48 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской областей и акваторией Черного моря, сообщило министерство обороны РФ.
"Шестнадцатого апреля ткущего года в период с 08.00 мск до 17.00 мск дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 48 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской областей и акваторией Черного моря", - говорится в сообщении министерства обороны РФ.