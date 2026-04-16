Силы ПВО сбили 270 украинских беспилотников за сутки

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Силы ПВО России уничтожили 270 беспилотников и пять управляемых авиационных бомб ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты пять управляемых авиационных бомб и 270 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - говорится в сообщении.
По данным военного ведомства, армия России с начала проведения спецоперации уничтожила: 671 самолет, 284 вертолета, 134 449 беспилотных летательных аппаратов, 656 зенитных ракетных комплексов, 28 923 танка и других боевых бронированных машин, 1701 боевую машину реактивных систем залпового огня, 34 455 орудий полевой артиллерии и минометов, 59 507 единиц специальной военной автомобильной техники.
