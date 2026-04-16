МВД Марий Эл проводит проверку из-за видео бывшего сотрудника полиции

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 апр – РИА Новости. МВД Марий Эл проводит проверку из-за публикаций в соцсетях шуточных видеороликов о правоохранительных органах, снятых бывшим сотрудником полиции, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее в ряде Telegram-каналов было опубликовано видео, снятое мужчиной в полицейской форме и иронично изображающее работу сотрудников МВД.
"На видео – бывший сотрудник полиции. Он был уволен из органов внутренних дел по собственному желанию в 2025 году", - сказала собеседница агентства. По ее словам, бывший коллега не имеет права носить форменное обмундирование.
"В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет дана правовая оценка", - подчеркнули в пресс-службе МВД Марий Эл.