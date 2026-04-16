Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:56 16.04.2026
МВД Марий Эл проводит проверку из-за видео бывшего сотрудника полиции

© Соцсети Дмитрия Рыжова — Экс-полицейский Дмитрий Рыжов
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • МВД Марий Эл проводит проверку из-за шуточных видеороликов с мужчиной в полицейской форме, появившихся в соцсетях.
  • Им оказался бывший сотрудник правоохранительных органов, уволившийся по собственному желанию в 2025 году.
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 16 апр – РИА Новости. МВД Марий Эл проводит проверку из-за публикаций в соцсетях шуточных видеороликов о правоохранительных органах, снятых бывшим сотрудником полиции, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее в ряде Telegram-каналов было опубликовано видео, снятое мужчиной в полицейской форме и иронично изображающее работу сотрудников МВД.
"На видео – бывший сотрудник полиции. Он был уволен из органов внутренних дел по собственному желанию в 2025 году", - сказала собеседница агентства. По ее словам, бывший коллега не имеет права носить форменное обмундирование.
"В настоящее время по данному факту проводится проверка, по результатам которой будет дана правовая оценка", - подчеркнули в пресс-службе МВД Марий Эл.
ПроисшествияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала