Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:35 16.04.2026 (обновлено: 17:42 16.04.2026)
Прокурор попросил оштрафовать Моргенштерна* на 8,2 миллиона рублей

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Моргенштерн* - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Моргенштерн*. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Прокурор потребовал оштрафовать Моргенштерна* на 8 миллионов 205 тысяч 985 рублей по делу об уклонении от исполнения обязанностей иноагента.
  • Защита рэпера настояла на его невиновности и попросила об оправдательном приговоре.
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Государственный обвинитель в ходе прений сторон на суде по уголовному делу рэпера Алишера Моргенштерна* запросил для него наказание в виде штрафа в размере 8 миллионов 205 тысяч 985 рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Прошу суд признать Моргенштерна* виновным и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 8 миллионов 205 тысяч 985 рублей", — сказал прокурор в ходе прений сторон.
Защита Моргенштерна* настаивает на его невиновности и просит об оправдательном приговоре. Дело рассматривается в заочном порядке, так как музыкант последние годы проживает за пределами России.
Мировой суд Москвы с 2 апреля в заочном порядке рассматривает уголовное дело музыканта об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента (часть 2 статьи 330.1 УК РФ). По данным следствия, Моргенштерн*, дважды в течение года привлекавшийся к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента, продолжил распространять в соцсетях материалы без соответствующей маркировки.
* Признан в России иноагентом.
Рэп-исполнитель Моргенштерн* выступает на турнире в рамках фестиваля PARUS в Дубае - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
Окружение Моргенштерна* оценило возможность его возвращения в Россию
13 апреля, 07:55
 
ПроисшествияРоссияМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала