Прокурор попросил оштрафовать Моргенштерна* на 8,2 миллиона рублей

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Государственный обвинитель в ходе прений сторон на суде по уголовному делу рэпера Алишера Моргенштерна* запросил для него наказание в виде штрафа в размере 8 миллионов 205 тысяч 985 рублей, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Прошу суд признать Моргенштерна* виновным и назначить ему наказание в виде штрафа в размере 8 миллионов 205 тысяч 985 рублей", — сказал прокурор в ходе прений сторон.
Защита Моргенштерна* настаивает на его невиновности и просит об оправдательном приговоре. Дело рассматривается в заочном порядке, так как музыкант последние годы проживает за пределами России.
Мировой суд Москвы с 2 апреля в заочном порядке рассматривает уголовное дело музыканта об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента (часть 2 статьи 330.1 УК РФ). По данным следствия, Моргенштерн*, дважды в течение года привлекавшийся к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента, продолжил распространять в соцсетях материалы без соответствующей маркировки.
* Признан в России иноагентом.