В Приморье арестовали подозреваемого в хищении выплат у матери бойца СВО - РИА Новости, 16.04.2026
08:15 16.04.2026
В Приморье арестовали подозреваемого в хищении выплат у матери бойца СВО

В Приморье арестовали мужчину, похитившего у матери бойца СВО 5,4 млн рублей

Сотрудник полиции. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 16 апр – РИА Новости. Приморца, похитившего у матери погибшего бойца СВО 5,4 миллиона рублей выплат, отправили под стражу, сообщает объединённая пресс-служба судов Приморья.
По версии следствия, мужчина через мессенджер в составе группы лиц похитил у матери погибшего воина СВО около 5,4 миллиона рублей, полученные ею в качестве выплат в связи с гибелью сына.
"Шестнадцатого апреля 2026 года Черниговским районным судом Приморского края… избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 11 июня 2026 года гражданину, обвиняемому в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество)", – говорится в сообщении пресс-службы судов.
