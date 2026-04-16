Рейтинг@Mail.ru
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:26 16.04.2026 (обновлено: 14:51 16.04.2026)
В Екатеринбурге вынесли приговор бывшему депутату Госдумы Гайсину

В Екатеринбурге вынесли приговор экс-депутату ГД Гайсину за растрату 385 млн руб

Перейти в медиабанк
Статуя Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ленинский районный суд Екатеринбурга приговорил Малика Гайсина к 14 годам колонии.
  • Экс-депутат Госдумы Гайсин признан виновным по делу о растрате, сумма ущерба составила более 385 миллионов рублей.
  • Гайсину также назначен штраф в два миллиарда рублей.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 апр – РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга приговорил к 14 годам колонии экс-депутата Госдумы и бывшего гендиректора свердловского завода "Исеть" Малика Гайсина по делу о растрате, сумма ущерба которого превысила 385 миллионов рублей, сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
«
"Суд назначил Гайсину наказание в виде 14 лет колонии общего режима со штрафом в два миллиарда рублей", – говорится в сообщении.
Точно такие же срок и штраф просило для Гайсина гособвинение.
По версии следствия, несколько лет Гайсин выводил деньги предприятия через подконтрольные фирмы по фиктивным договорам займа. Общая сумма ущерба составила более 385 миллионов рублей. Как уточняла объединенная пресс-служба судов региона, Гайсин, являясь гендиректором ОАО "Завод Исеть" и пользуясь служебным положением, похитил путем растрат вверенные ему деньги, перечислив их по договорам займа в пользу подконтрольных ему организаций.
Тем самым, он причинил имущественный ущерб как ОАО "Завод Исеть", так и Российской Федерации (предприятием владеет АО "РТ Проектные технологии", единственным учредителем которого и владельцем акций является "Ростех"), подчеркивала пресс-служба судов. Гайсину инкриминируют три эпизода растраты в особо крупном размере с использованием служебного положения и злоупотребление полномочиями.
Кировский районный суд Екатеринбурга 3 февраля обратил в доход государства 100% долей организаций Гайсина, владеющих более 300 земельными участками, стоимость активов которых составляла свыше 1 миллиарда рублей, информировала прокуратура Свердловской области.
Госдума РФЕкатеринбургПроисшествияСвердловская областьРостех
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала