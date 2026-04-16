В Екатеринбурге вынесли приговор бывшему депутату Госдумы Гайсину

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 апр – РИА Новости. Ленинский районный суд Екатеринбурга приговорил к 14 годам колонии экс-депутата Госдумы и бывшего гендиректора свердловского завода "Исеть" Малика Гайсина по делу о растрате, сумма ущерба которого превысила 385 миллионов рублей, сообщила пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

По версии следствия, несколько лет Гайсин выводил деньги предприятия через подконтрольные фирмы по фиктивным договорам займа. Общая сумма ущерба составила более 385 миллионов рублей. Как уточняла объединенная пресс-служба судов региона, Гайсин, являясь гендиректором ОАО "Завод Исеть" и пользуясь служебным положением, похитил путем растрат вверенные ему деньги, перечислив их по договорам займа в пользу подконтрольных ему организаций.