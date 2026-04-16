В МИД выступили за скорейший созыв формата "5+2" по Приднестровью

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Российская сторона последовательно и настоятельно выступает за скорейший созыв переговорного формата "5+2" по приднестровскому урегулированию, заявил замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
"Россия настоятельно и последовательно выступает за скорейший и безоговорочный созыв формата "5+2" — единственно признанного и эффективного механизма урегулирования", - сказал он "Известиям".
Как отметил Галузин, из-за позиции Кишинева, а затем и Киева формат "простаивает" с 2019 года, а встречи представителей Кишинева и Тирасполя в формате "1+1" при посредничестве ОБСЕ показали свою недостаточность. При этом он выразил надежду, что встреча представителей ПМР и Молдавии 16 апреля оживит диалог сторон.
"Рассчитываем, что предстоящая 16 апреля новая встреча политпредставителей Молдавии и Приднестровья придаст импульс диалогу между берегами Днестра", - подчеркнул дипломат.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Ранее Украина временно приостановила деятельности военных наблюдателей в миротворческой операции на Днестре, также была приостановлена работа формата "5+2" из-за конфликта посредников в лице РФ и Украины. Вместо этого проводятся встречи в формате "1+1", которые предполагают участие переговорщиков от Кишинева и Тирасполя и посредника в лице представителей миссии ОБСЕ.