В Польше военного задержали по подозрению в шпионаже в пользу России
13:35 16.04.2026 (обновлено: 13:41 16.04.2026)
В Польше военного задержали по подозрению в шпионаже в пользу России

Радиста ВС Польши задержали по подозрению в шпионаже в пользу России

Автомобиль польской полиции
Автомобиль польской полиции. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Солдата Войск территориальной обороны Польши задержали по подозрению в шпионаже якобы в пользу России.
  • Ему предъявили обвинение по статье 130 УК, которая предусматривает наказание от 8 лет лишения свободы до пожизненного заключения.
  • Суд отказался поместить военного под арест, прокуратура подала жалобу на это решение.
ВАРШАВА, 16 апр - РИА Новости. Солдат Войск территориальной обороны Польши задержан по подозрению в шпионаже якобы в пользу России, утверждает Польское телевидение, ссылаясь на источники в прокуратуре.
"Военнослужащий войск территориальной обороны из Познани задержан по подозрению в шпионской деятельности в пользу России", - утверждается в сообщении, при этом никаких доказательств не приводится.
По сообщению телеканала, радист Ярослав К. был задержан Агентством внутренней безопасности по поручению военной прокуратуры в Познани.
"Расследование было начато на основании выводов Службы военной контрразведки. Прокуратура обвиняет его в действиях в пользу иностранной разведки", - заявлено в сообщении.
Солдат обвиняется по статье 130 УК Польши, по которой ему грозит наказание от 8 лет лишения свободы до пожизненного заключения.
При этом суд отказался помещать обвиняемого солдата под арест, сообщила Национальная прокуратура Польши.
"Этому мужчине было предъявлено обвинение в шпионаже. Прокуратур обратился в суд с просьбой о его временном аресте. Однако суд применил в отношении него меру пресечения, не связанную с арестом", - говорится в сообщении прокуратуры.
Отмечается, что прокурор уже подал жалобу на решение суда.
