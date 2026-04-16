В Польше военного задержали по подозрению в шпионаже в пользу России

ВАРШАВА, 16 апр - РИА Новости. Солдат Войск территориальной обороны Польши задержан по подозрению в шпионаже якобы в пользу России, утверждает Польское телевидение , ссылаясь на источники в прокуратуре.

"Военнослужащий войск территориальной обороны из Познани задержан по подозрению в шпионской деятельности в пользу России", - утверждается в сообщении, при этом никаких доказательств не приводится.

По сообщению телеканала, радист Ярослав К. был задержан Агентством внутренней безопасности по поручению военной прокуратуры в Познани.

"Расследование было начато на основании выводов Службы военной контрразведки. Прокуратура обвиняет его в действиях в пользу иностранной разведки", - заявлено в сообщении.

Солдат обвиняется по статье 130 УК Польши , по которой ему грозит наказание от 8 лет лишения свободы до пожизненного заключения.

При этом суд отказался помещать обвиняемого солдата под арест, сообщила Национальная прокуратура Польши.

"Этому мужчине было предъявлено обвинение в шпионаже. Прокуратур обратился в суд с просьбой о его временном аресте. Однако суд применил в отношении него меру пресечения, не связанную с арестом", - говорится в сообщении прокуратуры.