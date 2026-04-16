Польша не допустит ускоренного принятия Украины в ЕС, заявил Сикорский
09:50 16.04.2026
Польша не допустит ускоренного принятия Украины в ЕС, заявил Сикорский

© AP Photo / Virginia MayoМинистр иностранных дел Польши Радослав Сикорский
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский. Архивное фото
ВАРШАВА, 16 апр - РИА Новости. Польша не допустит ускоренного принятия Украины в Европейский союз, заявил вице-премьер, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в эфире радиостанции RMF FM.
"В комиссии (Европейской комиссии – ред.) появилась мысль ускоренного членства. Этого не будет", - заявил Сикорский.
Он пояснил, что Польша настаивает на выполнении Украиной всех необходимых для членства в ЕС условий.
"Мы считаем, что Украина должна выполнить все условия, так же, как их выполняли мы", - сказал глава польского МИД.
В июне 2022 года ЕС предоставил Украине и Молдавии статус стран-кандидатов в интеграционное объединение, выдвинув несколько жестких условий для формального начала переговоров о присоединении. В Евросоюзе неоднократно признавали, что такое решение было по большей части символическим: с целью поддержать эти государства в их противостоянии с Россией. Между тем, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл вступление в ЕС суверенным правом Киева.
Получение статуса кандидата является лишь началом достаточно длительного пути по вступлению в ЕС. Турция находится в статусе кандидата с 1999 года, Северная Македония - с 2005, Черногория - с 2010, а Сербия - с 2012. Последней на данный момент в ЕС вступила Хорватия - это произошло в 2013 году, причем процесс занял десять лет.
