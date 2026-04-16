В тверском селе повредили более 70 надгробий на кладбище

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Полиция разыскивает злоумышленника, повредившего 76 надгробий на кладбище в тверском селе Дмитрова Гора, сообщили в УМВД РФ по Тверской области.

"В дежурную часть отдела МВД России "Конаковский" поступила информация о том, что в селе Дмитрова Гора на местном кладбище неизвестными повреждены памятники. Прибывшими на место сотрудниками полиции обнаружены следы повреждения на 76 надгробиях... Полицией приняты меры к установлению и розыску злоумышленника", - говорится в сообщении на сайте ведомства.