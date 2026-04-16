В тверском селе повредили более 70 надгробий на кладбище
23:49 16.04.2026
В тверском селе повредили более 70 надгробий на кладбище

В селе Дмитрова Гора неизвестные повредили 76 надгробий на кладбище

Сотрудник полиции во время работы. Архивное фото
Сотрудник полиции во время работы. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В селе Дмитрова Гора на кладбище повредили 76 надгробий.
  • Полиция ведет розыск злоумышленника, возбуждено уголовное дело по статье о надругательстве над телами умерших и местами их захоронения.
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Полиция разыскивает злоумышленника, повредившего 76 надгробий на кладбище в тверском селе Дмитрова Гора, сообщили в УМВД РФ по Тверской области.
"В дежурную часть отдела МВД России "Конаковский" поступила информация о том, что в селе Дмитрова Гора на местном кладбище неизвестными повреждены памятники. Прибывшими на место сотрудниками полиции обнаружены следы повреждения на 76 надгробиях... Полицией приняты меры к установлению и розыску злоумышленника", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Правоохранители отметили, что по факту нарушения возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения).
