В тверском селе повредили более 70 надгробий на кладбище

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Полиция разыскивает злоумышленника, повредившего 76 надгробий на кладбище в тверском селе Дмитрова Гора, сообщили в УМВД РФ по Тверской области.
"В дежурную часть отдела МВД России "Конаковский" поступила информация о том, что в селе Дмитрова Гора на местном кладбище неизвестными повреждены памятники. Прибывшими на место сотрудниками полиции обнаружены следы повреждения на 76 надгробиях... Полицией приняты меры к установлению и розыску злоумышленника", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Правоохранители отметили, что по факту нарушения возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 244 УК РФ (надругательство над телами умерших и местами их захоронения).
В Новосибирской области подростки повредили надгробия на кладбище
20 октября 2025, 08:11