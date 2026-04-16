Эксперт рассказал, как правильно составлять список покупок

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Список покупок стоит составлять по маршруту расположения товаров – это поможет не метаться от одних полок к другим, рассказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов.

Такая методика может уберечь от эмоциональных трат и сократить время пребывания в магазине, отметил он.

"Если вы ходите в основном в один магазин, логично составлять список по маршруту расположения в нем товаров, чтобы не приходилось метаться, скажем, от фруктов к хлебу, а потом обратно", – сказал Смирнов

При ограниченном бюджете полезно установить лимит на покупки, а в списке можно указывать примерную стоимость товаров, добавил он.

"Важное правило – не идти за покупками на голодный желудок. Многие необязательные позиции вроде выпечки, готовых блюд, снеков и прочих "вкусняшек" покажутся необходимыми, и чек на выходе может неприятно удивить", – указал эксперт.