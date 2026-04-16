Эксперт рассказал, как правильно составлять список покупок - РИА Новости, 16.04.2026
02:05 16.04.2026
Эксперт рассказал, как правильно составлять список покупок

РИА Новости: список покупок нужно составлять по маршруту расположения товаров

Полки с едой быстрого приготовления в магазине - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
Полки с едой быстрого приготовления в магазине. Архивное фото
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Список покупок стоит составлять по маршруту расположения товаров – это поможет не метаться от одних полок к другим, рассказал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов.
Такая методика может уберечь от эмоциональных трат и сократить время пребывания в магазине, отметил он.
Алкогольный отдел в супермаркете - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
Эксперт рассказал, как супермаркеты заставляют покупателей тратить больше
Вчера, 05:10
"Если вы ходите в основном в один магазин, логично составлять список по маршруту расположения в нем товаров, чтобы не приходилось метаться, скажем, от фруктов к хлебу, а потом обратно", – сказал Смирнов.
При ограниченном бюджете полезно установить лимит на покупки, а в списке можно указывать примерную стоимость товаров, добавил он.
"Важное правило – не идти за покупками на голодный желудок. Многие необязательные позиции вроде выпечки, готовых блюд, снеков и прочих "вкусняшек" покажутся необходимыми, и чек на выходе может неприятно удивить", – указал эксперт.
При этом важно не отказывать себе в приятных мелочах: стоит оставлять себе возможность для одной–двух незапланированных покупок "в рамках разумного бюджета", заключил он.
Вывеска со скидками в ТЦ - РИА Новости, 1920, 03.04.2026
Маркетолог раскрыла уловки магазинов со скидочными товарами
3 апреля, 02:17
 
