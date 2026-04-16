Подполье сообщило о массированном ударе по аэродрому под Кировоградом

ДОНЕЦК, 16 апр - РИА Новости. Удар нанесен по аэродрому в городе Александрия Кировоградской области, где располагалось более десяти военных вертолетов, сообщил РИА Новости координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев.
"Был нанесен массовый удар по аэродрому в городе Александрия Кировоградской области. Аэродром не принимал самолеты, зато военных вертолетов там было более десяти. Почти все - европейского образца", - сказал Лебедев.
Он добавил, что на аэродроме была летная школа для украинских пилотов. Также с аэродрома в Александрии запускались дальнобойные дроны.
По данным подполья, в результате удара уничтожены шесть украинских пилотов вертолетов, а сведения о потерях иностранных инструкторов сразу засекретили.
22 июня 2022, 17:18