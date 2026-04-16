16:50 16.04.2026
На Красной площади начали монтировать трибуны к параду Победы

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Подготовка к празднованию Дня Победы на Красной площади в Москве
Подготовка к празднованию Дня Победы на Красной площади в Москве. Архивное фото
  • На Красной площади начали монтировать трибуны к параду Победы, который пройдет 9 мая.
  • Сборка каркаса трибун началась со стороны Мавзолея. Доступ на площадь для посетителей не ограничен.
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Трибуны для гостей парада Победы, который пройдет 9 мая, начали монтировать на Красной площади в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Зона для трибун отделена металлическими ограждениями. Такие же ограждения установлены у ГУМа и здания Государственного исторического музея. Доступ на площадь для граждан не ограничен. У места проведения монтажных работ в зоне будущих трибун дежурят сотрудники полиции.
Сейчас на площади начинается сборка каркаса будущих трибун. Рабочие начали его монтаж со стороны Мавзолея. Сидения будут установлены позже.
Традиционно в прошлые годы трибуны были укомплектованы сиденьями, оформленными в цвета российского триколора.
В 2026 году отмечается 81-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне.
