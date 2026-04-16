Россия научилась минимизировать последствия санкций, заявил Песков

Краткий пересказ от РИА ИИ
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Россия не первый год живёт под грузом незаконных санкций и научилась минимизировать их последствия, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее глава американского минфина Скотт Бессент заявил, что США не будут продлять лицензии, временно предоставлявшие право закупать российскую нефть во время иранского конфликта.
"Мы не первый месяц и не первый год живем под грузом санкций, которые мы считаем незаконными с точки зрения международного права. И мы научились уже действовать таким образом, чтобы минимизировать для наших интересов последствия таких мер. Будем так делать и дальше", - сказал Песков журналистам, комментируя заявление минфина США.