Рейтинг@Mail.ru
Израильская оппозиция раскритиковала прекращение огня с Ливаном - РИА Новости, 16.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:09 16.04.2026
Израильская оппозиция раскритиковала прекращение огня с Ливаном

Израильская оппозиция раскритиковала перемирие между Израилем и Ливаном

© РИА Новости / Владимир Вяткин | Перейти в медиабанкИзраильский флаг
Израильский флаг - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в медиабанк
Израильский флаг. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший министр обороны Израиля Авигдор Либерман раскритиковал объявленное президентом США Дональдом Трампом перемирие между Израилем и Ливаном.
  • Либерман назвал прекращение огня предательством жителей севера Израиля и заявил, что это даст "Хезболле" время восстановиться.
ТЕЛЬ-АВИВ, 16 апр - РИА Новости. Бывший министр обороны Израиля и ныне депутат парламента (Кнессета) Авигдор Либерман от оппозиции, возглавляющий правую партию "Наш дом Израиль", раскритиковал объявленное президентом США Дональдом Трампом перемирие между Израилем и Ливаном, назвав подобный шаг "предательством" жителей севера Израиля, которые находятся под обстрелами со стороны "Хезболлах".
Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что провел разговоры с президентом Ливана Джозефом Ауном и премьером Израиля Биньямином Нетаньяху и договорился о прекращении огня между странами на 10 дней.
«
"Прекращение огня в Ливане — это предательство жителей севера. Нельзя обрекать жителей севера на жизнь от раунда к раунду (вооруженной конфронтации - ред.) — это просто невыносимая реальность. Правительство после 7 октября 2023 года ничему не научилось и снова дает "Хезболлах" время восстановиться и укрепиться. Нельзя заканчивать войну без ясного решения и уничтожения "Хезболлах". Иначе следующий раунд — лишь вопрос времени, но с более высокой ценой и гораздо худшими условиями", - заявил Либерман в видеообращении.
Президент США Дональд Трамп на пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
Трамп поручил Вэнсу и Рубио работать с Израилем и Ливаном
Вчера, 18:54
 
В миреИзраильЛиванСШААвигдор ЛиберманДональд ТрампДжозеф АунХезболлаКнессет ИзраиляВоенная операция США и Израиля против Ирана
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала