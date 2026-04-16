Израильская оппозиция раскритиковала прекращение огня с Ливаном

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 апр - РИА Новости. Бывший министр обороны Израиля и ныне депутат парламента (Кнессета) Авигдор Либерман от оппозиции, возглавляющий правую партию "Наш дом Израиль", раскритиковал объявленное президентом США Дональдом Трампом перемирие между Израилем и Ливаном, назвав подобный шаг "предательством" жителей севера Израиля, которые находятся под обстрелами со стороны "Хезболлах".