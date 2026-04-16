Израильская оппозиция раскритиковала прекращение огня с Ливаном

Краткий пересказ от РИА ИИ
ТЕЛЬ-АВИВ, 16 апр - РИА Новости. Бывший министр обороны Израиля и ныне депутат парламента (Кнессета) Авигдор Либерман от оппозиции, возглавляющий правую партию "Наш дом Израиль", раскритиковал объявленное президентом США Дональдом Трампом перемирие между Израилем и Ливаном, назвав подобный шаг "предательством" жителей севера Израиля, которые находятся под обстрелами со стороны "Хезболлах".
Президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что провел разговоры с президентом Ливана Джозефом Ауном и премьером Израиля Биньямином Нетаньяху и договорился о прекращении огня между странами на 10 дней.
«
"Прекращение огня в Ливане — это предательство жителей севера. Нельзя обрекать жителей севера на жизнь от раунда к раунду (вооруженной конфронтации - ред.) — это просто невыносимая реальность. Правительство после 7 октября 2023 года ничему не научилось и снова дает "Хезболлах" время восстановиться и укрепиться. Нельзя заканчивать войну без ясного решения и уничтожения "Хезболлах". Иначе следующий раунд — лишь вопрос времени, но с более высокой ценой и гораздо худшими условиями", - заявил Либерман в видеообращении.