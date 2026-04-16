СМИ: президент Ливана отказался вести переговоры с Нетаньяху

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Президент Ливана Джозеф Аун отказался проводить переговоры с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху по поводу возможного прекращения огня между Израилем и Ливаном несмотря на то, что президент США Дональд Трамп ранее анонсировал переговоры обоих лидеров на этой неделе, сообщает телеканал CNN со ссылкой на неназванного ливанского чиновника.
"Президент Ливана Джозеф Аун отказался говорить с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху ... после того, как ... Трамп заявил, что оба лидера планировали провести исторические переговоры", - передает CNN со ссылкой на ливанского чиновника.
По данным телеканала, чиновники в Ливане заявили властям Израиля и США, что они не стремятся к переговорам до тех пор, пока не будет достигнуто прекращение огня с Ливаном и ливанским движением "Хезболлах".
"Мы заявили Америке, что мы не готовы сделать этот шаг (вести переговоры с премьером Израиля - ред.)", - цитирует телеканал ливанского чиновника.
Накануне в руководстве "Хезболлах" заявили о согласии на режим прекращения огня при условии его полного соблюдения израильской стороной. Позже портал Ynet со ссылкой на израильского чиновника сообщил, что военно-политический кабинет Израиля в ходе четырехчасового заседания не принял решение о прекращении огня в Ливане.
Эскалация конфликта между Израилем и Ливаном началась 2 марта на фоне ударов по Ирану со стороны Израиля и США. Тогда ливанское движение "Хезболлах" встало на сторону Тегерана. С 16 марта Израиль ведет наземную операцию на юге Ливана и наносит удары по ливанским городам, включая столицу. После сообщений о достижении двухнедельного прекращения огня между Ираном и США "Хезболлах" приостановило операции против Израиля, но возобновило их после массированных израильских ударов по Ливану.