Израиль и Ливан проведут переговоры в четверг, утверждает Трамп

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Лидеры Израиля и Ливана проведут переговоры в четверг, заявил президент США Дональд Трамп.
Эскалация конфликта между Израилем и Ливаном началась 2 марта на фоне ударов по Ирану со стороны Израиля и США. Тогда ливанское движение "Хезболлах" встало на сторону Тегерана. С 16 марта Израиль ведет наземную операцию на юге Ливана и наносит удары по ливанским городам, включая столицу. После сообщений о достижении двухнедельного прекращения огня между Ираном и США "Хезболлах" приостановило операции против Израиля, но возобновило их после массированных израильских ударов по Ливану.