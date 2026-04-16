"Я мечтал об этом 40 лет". Как США подставили главного союзника

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости, Давид Нармания. Внимание всего мира приковано к переговорам США и Ирана, которые стартовали в пятницу, и многие упускают из поля зрения еще одного участника конфликта — Израиль. Между тем у Биньямина Нетаньяху собственное видение выхода из противостояния. О том, согласуется ли это с позицией Вашингтона и способен ли израильский премьер сорвать дипломатические усилия, — в материале РИА Новости.

"Нашел того, кто согласился"

"Почему этот президент — или любой другой — не может сказать нет Израилю ? Мы имеем право знать", — задался на днях вопросом американский журналист Такер Карлсон

До недавних пор рассуждения об исключительном влиянии Тель-Авива на Вашингтон считались уделом конспирологов. Но операция "Эпическая ярость" изменила ситуацию. Теперь это не табуированная тема.

© AP Photo / Jenny Kane Джо Кент © AP Photo / Jenny Kane Джо Кент

В середине марта директор Национального контртеррористического центра США Джо Кент подал в отставку и опубликовал обращение к Дональду Трампу , указав, что нынешняя война началась из-за израильского лобби. По его словам, связанные с Тель-Авивом чиновники и медиа развернули кампанию по дезинформации, убедившую президента Соединенных Штатов начать боевые действия.

Премьер-министра Израиля резко критикуют и демократы. Так, Берни Сандерс признался, что, несмотря на различия во взглядах, согласен с республиканцем Кентом.

Нетаньяху — это экстремист, убивший 75 тысяч человек в Газе. Экстремист, который говорил, что война в Ираке принесет "множество положительных последствий". Экстремист, пытавшийся втянуть американских президентов в войну с Ираном на протяжении десятилетий. Наконец он нашел того, кто согласился на это. Трагедия", — возмущался он в первую неделю войны.

© AP Photo / Mark Schiefelbein Президент США Дональд Трамп © AP Photo / Mark Schiefelbein Президент США Дональд Трамп

Сам Трамп объясняет сложившуюся ситуацию так: "Мы сейчас полностью независимы от Ближнего Востока , но мы там, чтобы помочь. Мы не обязаны быть там, нам не нужна их нефть. Нам от них ничего не нужно, но мы там, чтобы помочь нашим союзникам".

При этом ранее он допустил, что цели Израиля и США могут несколько отличаться.

Исторический шанс

Биньямин Нетаньяху действительно увидел во всем этом исторический шанс.

"Нынешнее сочетание сил позволяет нам сделать то, о чем я мечтал 40 лет: сокрушить террористический режим. Именно это я обещал — и именно это мы сделаем", — заявил он в обращении к народу после первых ударов по Ирану.

И хотя и сам Трамп, и чиновники из его администрации неоднократно возлагали надежды на то, что иранский народ выйдет на улицы и свергнет действующую власть, в приоритете для Вашингтона было прекращение ядерной и ракетной программ. Израиль же сделал ставку на устранение режима аятолл как такового.

© AP Photo / Nathan Howard Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху © AP Photo / Nathan Howard Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху

Об этом говорила и директор Национальной разведки США Тулси Габбард на слушаниях в конгрессе.

"Цели, которые поставлены президентом, отличаются от целей израильского правительства. Мы видим по их операциям, что они сосредоточены на устранении иранского руководства", — отметила она, уточнив, что Дональд Трамп стремится к уничтожению военных возможностей Тегерана.

Однако кампания развивалась явно не по плану Нетаньяху. Иран достаточно быстро продемонстрировал способность преодолевать израильскую ПВО. Причем точность ударов неуклонно росла.

"За первые две недели войны лишь три процента баллистических ракет, выпущенных по Израилю, попали в населенные пункты, но с 13 по 22 марта этот показатель вырос примерно до 27 процентов", — утверждает аналитический центр JINSA (Еврейский институт национальной безопасности Америки ).

© AP Photo / Ohad Zwigenberg Дым в Тель-Авиве после ракетного удара © AP Photo / Ohad Zwigenberg Дым в Тель-Авиве после ракетного удара

Причем число пусков радикально сократилось: с четырех сотен в день до примерно 30. Израильская ПВО, очевидно, истощилась. Дополнительные трудности создало и поражение американских радаров в регионе.

С аналогичными проблемами столкнулись и другие партнеры Вашингтона: к концу марта ОАЭ Кувейт , по оценкам JINSA, уже израсходовали до 75% запасов ракет Patriot, Бахрейн — 87%, Катар — 40%.

По данным Ynet , Израиль потерял 42 человека: 22 — в результате ударов ракет, 12 военнослужащих и один мирный житель погибли в столкновениях с " Хезболлой ", еще семь — по пути к укрытиям.

© AP Photo / Ohad Zwigenberg Разбор завалов в Тель-Авиве после атаки Ирана по Израилю © AP Photo / Ohad Zwigenberg Разбор завалов в Тель-Авиве после атаки Ирана по Израилю

Материальный ущерб еще подсчитывают. Однако уже к середине марта израильское правительство получило 12 845 обращений от граждан с просьбой о компенсации: 8726 — о повреждении зданий, 1324 — имущества и оборудования, 2552 — транспортных средств, 243 — прочего.

Убежденность в несокрушимости израильской ПВО в очередной раз дала трещину. А свергнуть режим авиаударами нереально.

Переговорный процесс

Сейчас США ищут приемлемый для себя выход из войны. После угроз Трампа "уничтожить цивилизацию" стороны объявили перемирие и провели переговоры в Исламабаде. Достичь соглашения не удалось, но боевые действия возобновлять не стали — собираются продолжить дипломатические усилия.

Израиль в этом не участвует. Похоже, свою "историческую возможность" Нетаньяху упустил. Financial Times сообщает: первый соцопрос после прекращения огня показал, что 63% израильтян недовольны результатами эскалации, а деятельность главы правительства одобрили менее половины респондентов.

© AP Photo / Hussein Malla Последствия удара ЦАХАЛ по Бейруту, Ливан © AP Photo / Hussein Malla Последствия удара ЦАХАЛ по Бейруту, Ливан

Это может стоить премьеру должности. В октябре в стране пройдут парламентские выборы, и, как отметила в комментарии для Financial Times аналитик Далия Шейндлин, согласно социологическим исследованиям, правящая коалиция получит 49-56 мест из 120 в кнессете.

"Трамп и Нетаньяху говорили, что прокладывают путь к смене власти в Иране. Но если война закончится с прекращением огня в текущем виде, она проложит путь к политическим изменениям в Израиле", — заявил газете бывший глава офиса Нетаньяху и политический аналитик Авив Бушински.

Пространство для маневра

Тем не менее рычаги влияния на ситуацию у израильского премьера остаются. Прежде всего речь идет о втором, менее заметном фронте ближневосточной войны — в Ливане.

Ситуация там обострилась еще во время операции ЦАХАЛ в секторе Газа. В ноябре 2024-го с "Хезболлой" заключили перемирие, однако уже к ноябрю 2025-го Израиль нарушил его около десяти тысяч раз.

На фоне операции "Эпическая ярость" боевые действия разгорелись с новой силой — на ливанской территории южнее реки Литани. Официальная цель Тель-Авива — разоружение "Хезболлы".

© REUTERS / Louisa Gouliamaki Разрушенное здание в Бейруте © REUTERS / Louisa Gouliamaki Разрушенное здание в Бейруте

По данным Бейрута, погибли более двух тысяч человек. Порядка миллиона вынужденно покинули свои дома.

Одно из условий перемирия между США и Ираном, утверждал премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, — полное прекращение огня, включая ливанский фронт. Однако Джей Ди Вэнс, возглавляющий американскую делегацию, уточнил: возникло недопонимание — на это Вашингтон согласия не давал.

Уже во время перемирия ЦАХАЛ нанесла серию ударов по разным районам Ливана: 303 убитых, 1150 раненых. В МИД Ирана подчеркнули: это лишает переговоры перспектив.

Как пишет Axios, Трамп по телефону просил Нетаньяху воздержаться от ударов. С другой стороны, CBS уверяет, что президент США против расширения двухнедельного перемирия на Ливан.

Правительство Нетаньяху продолжает настаивать на разоружении "Хезболлы" и не планирует останавливаться. Во вторник Израиль провел переговоры с Ливаном.

© AP Photo / Ariel Schalit Израильские танки вблизи израильско-ливанской границы © AP Photo / Ariel Schalit Израильские танки вблизи израильско-ливанской границы

По сведениям СМИ, Бейруту предложили разделить страну на три зоны. Восемь километров от границы останется под контролем ЦАХАЛ. До реки Литани, это еще примерно 30 километров, продолжатся израильские операции. На остальной территории ответственность за разоружение возьмет на себя ливанская армия.