В российских магазинах появилась британская и датская Pepsi

МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Pepsi, произведенная в Великобритании, Дании и Латвии, продается в продуктовых магазинах в нескольких городах России, выяснили корреспонденты РИА Новости.
В металлических банках объемом 0,33 литра Pepsi из Дании можно приобрести в Ростове-на-Дону. В Рязани в сетевых магазинах в продаже газировка в стеклянных бутылках производства Великобритании и Дании аналогичного объема.
В Калининграде для покупателей доступна Pepsi в пластиковой бутылке производства Латвии объемом 0,5 литра.
В 2022 году PepsiCo сообщила о прекращении рекламной деятельности и продажи газированных напитков под этими брендами на территории России. Вместе с тем компания остается крупным производителем продуктов питания и напитков в стране - соков и молочной продукции, а также детского питания со штатом порядка 20 тысяч сотрудников.
PepsiCo Inc. является одним из крупнейших в мире производителей продуктов питания и напитков и владельцем таких брендов, как Pepsi, Mirinda, 7up, Lay's, Cheetos, Doritos.
