В российских магазинах появилась британская и датская Pepsi - РИА Новости, 16.04.2026
02:16 16.04.2026 (обновлено: 05:52 16.04.2026)
В российских магазинах появилась британская и датская Pepsi

РИА Новости: в российских магазинах появилась британская и датская Pepsi

Логотип компании PepsiCo - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
Логотип компании PepsiCo. Архивное фото
МОСКВА, 16 апр — РИА Новости. Pepsi, произведенная в Великобритании, Дании и Латвии, продается в продуктовых магазинах в нескольких городах России, выяснили корреспонденты РИА Новости.
В металлических банках объемом 0,33 литра Pepsi из Дании можно приобрести в Ростове-на-Дону. В Рязани в сетевых магазинах в продаже газировка в стеклянных бутылках производства Великобритании и Дании аналогичного объема.
В Калининграде для покупателей доступна Pepsi в пластиковой бутылке производства Латвии объемом 0,5 литра.
В 2022 году PepsiCo сообщила о прекращении рекламной деятельности и продажи газированных напитков под этими брендами на территории России. Вместе с тем компания остается крупным производителем продуктов питания и напитков в стране - соков и молочной продукции, а также детского питания со штатом порядка 20 тысяч сотрудников.
PepsiCo Inc. является одним из крупнейших в мире производителей продуктов питания и напитков и владельцем таких брендов, как Pepsi, Mirinda, 7up, Lay's, Cheetos, Doritos.
Покупатель держит банку с напитком компании Coca-Cola - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Польская и британская Coca-Cola появилась в российских магазинах
17 февраля, 01:50
 
