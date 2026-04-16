05:41 16.04.2026
В России разработали патрон с краской для борьбы с FPV-дронами

Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Группа ученых из России разработала патрон для гладкоствольного оружия с красящим веществом для создания помех видеокамере FPV-дрона, следует из документа, с которым ознакомилось РИА Новости.
Как указывают разработчики, патрон может быть использован для обеспечения бесполетной зоны для FPV-дронов вокруг объекта охраны путем выведения из строя видеоканала управления FPV-дрона.
"Непрозрачное красящее вещество, двигаясь в направлении FPV-дрона, под действием пороховых газов дополнительного порохового заряда рассеивается во фронтальной плоскости. Таким образом, непосредственно перед FPV-дроном формируется непрозрачное облако из непрозрачного красящего вещества", - говорится в документе.
Далее, при прохождении FPV-дрона сквозь это облако на объектив видеокамеры, установленной на летательном аппарате, попадают частицы непрозрачного красящего вещества, в связи с чем использовать FPV-дрон по назначению становится невозможно.
Предлагаемое техническое решение промышленно применимо, это новое решение, поскольку из общедоступных сведений, опубликованных научных данных и известных технических решений, не известны устройства подобного типа, отметили разработчики.
