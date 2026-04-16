Все правое движение в Венгрии должно обновиться, заявил Орбан

БУДАПЕШТ, 16 апр - РИА Новости. Премьер Венгрии Виктор Орбан, отвечая на вопрос о том, собирается ли он уходить с поста председателя партии "Фидес", заявил, что все правое движение в Венгрии должно обновиться, уйдут многие.

"Мы оказались в ситуации, когда правое сообщество не может продолжать существовать в прежнем виде. Поэтому необходимо полное обновление. Это не просто вопрос того, кто уйдет в отставку, потому что многие люди тут и там будут оставаться, уходить и так далее. Потому что завершилась политическая эпоха", - сказал Орбан в интервью порталу Patriota , отвечая на вопрос, собирается ли он уходить с поста председателя партии "Фидес".

Орбан напомнил, что партия "Фидес" назначила на 28 апреля выборное заседание, и сообщил, что предложит в ходе него созвать "конгресс по обновлению", который продлится пару месяцев.

"Тогда, я думаю, к концу июня мы закончим с первым этапом обновления, трансформации, обсудим множество вопросов, оценим выборы, будущее всего этого большого национального правого движения, частью которого является "Фидес", - отметил он.