Все правое движение в Венгрии должно обновиться, заявил Орбан

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что правое движение в стране должно обновиться.
- Орбан сообщил, что предложит созвать "конгресс по обновлению" на выборном заседании партии "Фидес", назначенным на 28 апреля.
БУДАПЕШТ, 16 апр - РИА Новости. Премьер Венгрии Виктор Орбан, отвечая на вопрос о том, собирается ли он уходить с поста председателя партии "Фидес", заявил, что все правое движение в Венгрии должно обновиться, уйдут многие.
"Мы оказались в ситуации, когда правое сообщество не может продолжать существовать в прежнем виде. Поэтому необходимо полное обновление. Это не просто вопрос того, кто уйдет в отставку, потому что многие люди тут и там будут оставаться, уходить и так далее. Потому что завершилась политическая эпоха", - сказал Орбан в интервью порталу Patriota, отвечая на вопрос, собирается ли он уходить с поста председателя партии "Фидес".
Орбан напомнил, что партия "Фидес" назначила на 28 апреля выборное заседание, и сообщил, что предложит в ходе него созвать "конгресс по обновлению", который продлится пару месяцев.
"Тогда, я думаю, к концу июня мы закончим с первым этапом обновления, трансформации, обсудим множество вопросов, оценим выборы, будущее всего этого большого национального правого движения, частью которого является "Фидес", - отметил он.
Выборы в парламент Венгрии состоялись 12 апреля. По данным Венгерской избирательной комиссии, после подсчета 98,9% голосов партия "Тиса" во главе с Петером Мадьяром значительно опережает партию "Фидес" Виктора Орбана. По данным комиссии, "Тиса" получит 136 из 199 мест, что достаточно для конституционного большинства. Занимающая второе место "Фидес" должна получить 57 мест. Окончательные результаты после обработки всех голосов, присланных из-за границы, должны быть утверждены до вечера 18 апреля.