Рейтинг@Mail.ru
Орбан рассказал, как переживает поражение на выборах
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:12 16.04.2026
Орбан рассказал, как переживает поражение на выборах

Орбан рассказал, что лечится трудотерапией от пустоты после поражения на выборах

© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсетиПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
© Фото : официальная страница Виктора Орбана в соцсети
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
БУДАПЕШТ, 16 апр - РИА Новости. Премьер Венгрии Виктор Орбан рассказал, что в день выборов чувствовал боль, на следующее утро - пустоту, теперь лечится "трудотерапией".
«
"Если вы спросите меня о моих чувствах, я могу сказать, что я чувствовал боль и пустоту. В воскресенье я чувствовал только боль, а в понедельник — пустоту, и с тех пор я лечусь с помощью трудотерапии, и я пытаюсь как-то избавиться от этой пустоты или заполнить её", - сказал Орбан в интервью порталу Patriota.
Выборы в парламент Венгрии состоялись 12 апреля. По данным Венгерской избирательной комиссии, после подсчета 98,9% голосов партия "Тиса" во главе с Петером Мадьяром значительно опережает партию "Фидес" Виктора Орбана. По данным комиссии, "Тиса" получит 136 из 199 мест, что достаточно для конституционного большинства. Занимающая второе место "Фидес" должна получить 57 мест. Окончательные результаты после обработки всех голосов, присланных из-за границы, должны быть утверждены до вечера 18 апреля.
Орбан прокомментировал поражение на парламентских выборах
Вчера, 20:57
 
В миреВенгрияВиктор ОрбанПетер Мадьяр
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала