Орбан рассказал, как переживает поражение на выборах

БУДАПЕШТ, 16 апр - РИА Новости. Премьер Венгрии Виктор Орбан рассказал, что в день выборов чувствовал боль, на следующее утро - пустоту, теперь лечится "трудотерапией".
"Если вы спросите меня о моих чувствах, я могу сказать, что я чувствовал боль и пустоту. В воскресенье я чувствовал только боль, а в понедельник — пустоту, и с тех пор я лечусь с помощью трудотерапии, и я пытаюсь как-то избавиться от этой пустоты или заполнить её", - сказал Орбан в интервью порталу Patriota.
Выборы в парламент Венгрии состоялись 12 апреля. По данным Венгерской избирательной комиссии, после подсчета 98,9% голосов партия "Тиса" во главе с Петером Мадьяром значительно опережает партию "Фидес" Виктора Орбана. По данным комиссии, "Тиса" получит 136 из 199 мест, что достаточно для конституционного большинства. Занимающая второе место "Фидес" должна получить 57 мест. Окончательные результаты после обработки всех голосов, присланных из-за границы, должны быть утверждены до вечера 18 апреля.