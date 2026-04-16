Орбан рассказал, о чем сожалеет больше всего
21:04 16.04.2026
Орбан рассказал, о чем сожалеет больше всего

Орбан заявил, что сожалеет, что проект АЭС "Пакш-2" не был реализован раньше

© AP Photo / Denes ErdosПремьер-министр Венгрии Виктор Орбан
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
© AP Photo / Denes Erdos
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что сожалеет о задержке в реализации проекта АЭС "Пакш-2".
  • Орбан также отметил, что "Пакш-2" следовало построить гораздо быстрее, тогда венгерская экономика сегодня была бы в гораздо более выгодном положении.
БУДАПЕШТ, 16 апр - РИА Новости. Премьер Венгрии Виктор Орбан заявил, что больше всего сожалеет, что проект АЭС "Пакш-2" не был реализован раньше.
"Пакш-2" следовало построить гораздо быстрее, тогда венгерская экономика сегодня была бы в гораздо более выгодном положении, потому что было бы больше энергии, и она была бы дешевле. Тот факт, что это продолжается так долго, и мы не смогли это закончить, я считаю серьезным провалом правительства", - сказал Орбан в интервью порталу Patriota, отвечая на вопрос, о чем он жалеет больше всего.

Церемония заливки "первого бетона" для двух новых блоков АЭС "Пакш", которая расширяется по проекту "Росатома", состоялась 5 февраля. Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш", состоящей из четырех энергоблоков с реакторами ВВЭР-440, вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство страны.
Лидер победившей на парламентских выборах в Венгрии оппозиционной партии Тиса Петер Мадьяр - РИА Новости, 1920, 13.04.2026
Мадьяр пообещал проанализировать все соглашения по проекту АЭС "Пакш-2"
13 апреля, 17:04
 
