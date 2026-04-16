Орбан прокомментировал поражение на парламентских выборах

Краткий пересказ от РИА ИИ
БУДАПЕШТ, 16 апр — РИА Новости. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал поражение на парламентских выборах однозначным и масштабным.
«
"Цифры говорят сами за себя, это явное поражение. Мы получили два миллиона 300 тысяч голосов, а оппонент — три миллиона сто тысяч", — сказал он в интервью порталу Patriota.
По его словам, целью партии "Фидес" было набрать три миллиона голосов, чтобы ее политической силы хватило на обновление страны. Однако кампанию строили на расчетах, что явка не будет сильно превышать показатели прошлых выборов, когда она составила 70 процентов.
Ответственность за поражение политик взял на себя, пообещав проанализировать, почему "те, кто до сих пор не голосовал, но теперь пришел", проголосовали против. Своим главным провалом он назвал неоконченное строительство АЭС "Пакш-2". Венгерская экономика была бы в гораздо более выгодном положении, если бы к нему приступили раньше, уверен Орбан.
Сейчас почти половину всей электроэнергии в Венгрии вырабатывает станция "Пакш". Эта доля должна удвоиться после расширения по проекту "Росатома" с вводом в эксплуатацию двух новых энергоблоков. Руководство страны не раз подчеркивало, что атомная энергетика для нее — способ обеспечить энергетическую безопасность.
Выборы в парламент Венгрии прошли в минувшее воскресенье. После подсчета 98,9 процента голосов оппозиционная "Тиса" во главе с Петером Мадьяром значительно опережает правящую партию Орбана. Первая должна получить 136 из 199 мест в законодательном органе, вторая — 57. Окончательные результаты утвердят до вечера 18 апреля.
Голосование проходило на фоне попыток Украины и ЕС помешать "Фидесу" остаться у власти. Причиной тому стал отказ Венгрии разблокировать 20-й пакет санкций против Москвы и запрет выдать Киеву кредит на 90 миллиардов евро. Будапешт занял такую позицию в ответ на приостановку прокачки российской нефти по трубопроводу "Дружба".