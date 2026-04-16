Документы ООН говорят о нарушениях прав верующих в Эстонии, указали в РПЦ

По заявлению патриарха Московского и всея Руси Кирилла, Русская православная церковь подвергается преследованиям в Молдавии и в странах Балтии.

МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Отдел внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата указал на то, что в обзоре материалов по ситуации в Эстонии, рассматриваемых Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека, говорится о систематических нарушениях прав человека в Эстонии в связи с гонениями на Эстонскую православную христианскую церковь (ЭХПЦ, ранее Эстонскую православную церковь Московского патриархата).

Ранее полиция безопасности Эстонии заявила, что в 2025 году и начале 2026 года запретила въезд в страну и в шенгенскую зону через ее территорию семи лицам, связанным с Русской православной церковью ( РПЦ ).

"О систематических нарушениях прав человека, в том числе в религиозной сфере, говорится в обзоре материалов по ситуации в Эстонии, рассматриваемых Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека при подготовке регулярного доклада… Среди призывов, с которыми правозащитники в своем докладе обратились к властям Эстонии, – "отменить или существенно изменить ограничительное законодательство, восстановить автономию и руководство ЭПХЦ", – говорится на сайте ОВЦС

Правозащитники, отметили в ОВЦС, указали на то, что применение Эстонией законодательства о государственной безопасности вызывает глубокую озабоченность в связи с ущемлением основных прав. Расплывчато сформулированное понятие "поддержки" иностранных организаций позволяет в нем криминализировать в том числе принадлежность к каноническим религиозным конфессиям, отметили в РПЦ.

"Историческая Церковь столкнулась с изгнанием руководства и угрозой роспуска, при этом все это оправдывалось соображениями национальной безопасности. В частности, Эстонская православная христианская церковь (ЭПХЦ) по-прежнему сталкивалась с постоянными репрессиями со стороны законодательных, административных и исполнительных органов", – отмечается в приведённых ОВЦС документах.

"Кроме того, заявлено, что русскоязычное меньшинство в Эстонии по-прежнему подвергается систематической маргинализации в различных сферах, в том числе в вопросах вероисповедания… Для выполнения Эстонией своих обязательств в соответствии с документами о правах меньшинств необходимо остановить масштабную кампанию против ЭПХЦ", – добавили в ОВЦС.