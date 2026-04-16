Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме призвали объявить в розыск желающих снести Вечный огонь в Латвии
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:13 16.04.2026
В Госдуме призвали объявить в розыск желающих снести Вечный огонь в Латвии

Депутат Колесник: необходимо объявить в розыск угрожающих Вечному огню в Латвии

© Fotolia / yegorov_nickДаугавпилс. Латвия
Даугавпилс. Латвия - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
© Fotolia / yegorov_nick
Даугавпилс. Латвия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Депутат Госдумы Андрей Колесник призвал объявить в международный розыск тех, кто хочет снести Вечный огонь в латвийском городе Даугавпилс.
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Российские правоохранители должны объявить в международный розыск тех, кто хочет снести Вечный огонь в латвийском городе Даугавпилс, считает депутат Госдумы Андрей Колесник.
Ранее экс-депутат даугавпилсской думы Юрий Зайцев заявил, что в городе Даугавпилс могут демонтировать Вечный огонь. По данным Sputnik Латвия, из-за необъяснимой причины Вечный огонь был оцеплен.
"Надо внимательно подумать, как ответить Риге. Наши правоохранительные органы могут выяснить, кто это сделал, кто принимал решения, у нас есть такие возможности... Этих людей нужно осудить по статье и объявить в международный розыск", - сказал Колесник в беседе с NEWS.ru.
В миреДаугавпилсЛатвияРигаАндрей КолесниковЮрий ЗайцевГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала