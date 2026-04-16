В Подмосковье возбудили дело после отравления 27 воспитанников детсада - РИА Новости, 16.04.2026
19:13 16.04.2026 (обновлено: 21:59 16.04.2026)
В Подмосковье возбудили дело после отравления 27 воспитанников детсада

В Одинцово возбудили дело после отравления 27 воспитанников детского сада

Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
Молоток судьи. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Одинцово отравились 27 воспитанников детского сада.
  • По факту отравления возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
  • Следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия, берут образцы для исследований и опрашивают свидетелей.
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших отравление 27 воспитанников детского сада в подмосковном Одинцово, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.
"В следственном отделе по городу Одинцово ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших отравление воспитанников детского сада (пункт "б" части 2 статьи 238 УК РФ)", - сказала она.
Как отметила Врадий, установлено, что 9 апреля за медицинской помощью в больницу с симптомами кишечной инфекции обратились 27 воспитанников одного из детских садов Одинцово в возрасте от двух до семи лет.
Следователи и криминалисты во взаимодействии со специалистами Роспотребнадзора провели осмотры, взяли образцы с поверхностей и продуктов питания для проведения соответствующих исследований. Проводятся допросы и иные следственные действия.
Как в свою очередь уточнили в прокуратуре Подмосковья, всего за медицинской помощью обратилось 42 ребенка и два сотрудника учреждения. После осмотра семь детей госпитализировали.
Одинцовская городская прокуратура проводит проверку в связи с произошедшим, по ее результатам при наличии оснований будут приняты меры реагирования. Отмечается, что ведомство даст оценку действиям ответственных за организацию питания и соблюдение санитарно-эпидемиологических норм.
ПроисшествияОдинцовоРоссияМосковская область (Подмосковье)Ольга ВрадийСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
 
 
