В Подмосковье возбудили дело после отравления 27 воспитанников детсада

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Одинцово отравились 27 воспитанников детского сада.
- По факту отравления возбуждено уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
- Следователи и криминалисты проводят осмотр места происшествия, берут образцы для исследований и опрашивают свидетелей.
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших отравление 27 воспитанников детского сада в подмосковном Одинцово, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.
"В следственном отделе по городу Одинцово ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших отравление воспитанников детского сада (пункт "б" части 2 статьи 238 УК РФ)", - сказала она.
Следователи и криминалисты во взаимодействии со специалистами Роспотребнадзора провели осмотры, взяли образцы с поверхностей и продуктов питания для проведения соответствующих исследований. Проводятся допросы и иные следственные действия.
Как в свою очередь уточнили в прокуратуре Подмосковья, всего за медицинской помощью обратилось 42 ребенка и два сотрудника учреждения. После осмотра семь детей госпитализировали.
Одинцовская городская прокуратура проводит проверку в связи с произошедшим, по ее результатам при наличии оснований будут приняты меры реагирования. Отмечается, что ведомство даст оценку действиям ответственных за организацию питания и соблюдение санитарно-эпидемиологических норм.