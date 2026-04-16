В Подмосковье возбудили дело после отравления 27 воспитанников детсада

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших отравление 27 воспитанников детского сада в подмосковном Одинцово, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя областного главка СК РФ Ольга Врадий.

Одинцовская городская прокуратура проводит проверку в связи с произошедшим, по ее результатам при наличии оснований будут приняты меры реагирования. Отмечается, что ведомство даст оценку действиям ответственных за организацию питания и соблюдение санитарно-эпидемиологических норм.