02:36 16.04.2026
Россиян с 18 лет будут обследовать на риски раннего старения

Прием у врача. Архивное фото
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Определить риски раннего старения в Центрах медицины здорового долголетия сможет любой желающий с 18 лет, сообщил РИА Новости директор Института биологии старения и медицины здорового долголетия Российского научного центра хирургии (РНЦХ) имени академика Б. В. Петровского Алексей Москалев.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в среду осмотрела первый в России Центр медицины здорового долголетия на базе Российского научного центра хирургии (РНЦХ) имени академика Б.В. Петровского в Москве.
"В Центры медицины здорового долголетия могут приходить все желающие, начиная с 18 лет. То есть никогда не рано, но и никогда не поздно. И как раз наша задача - увлечь молодежь, замотивировать их на управление своим биологическим возрастом, чтобы это стало модно и популярно", - сказал он.
Москалев уточнил, что, не занимаясь своим здоровьем, первые хронические заболевания человек может получить уже в 35 лет. По его словам, выявление рисков старения будет проводиться в несколько этапов. Первый включает в себя анкетирование и определение биологического возраста человека. Затем, исходя из выявленных факторов риска, на втором этапе пациенту могут быть назначены дополнительные анализы и исследования. При этом персональные рекомендации по здоровью получит каждый обратившийся в Центр.
Помимо прочего, в Центрах медицины долголетия можно будет проверить показатели кальция, фосфора, щелочной фосфатазы для раннего выявления риска развития нарушений опорно-двигательной системы. Предусмотрены и исследования на риски нарушения психоэмоциального состояния, обмена веществ, ожирения, снижения когнитивных функций.
Ранее РИА Новости со ссылкой на постановление правительства сообщало о том, что россияне смогут сделать клинический анализ крови с СОЭ, общий анализ мочи, биохимическое исследование крови для определения уровня ферритина, С-реактивного белка, интерлейкина-6, цинка и магния, а также фактора некроза опухоли в случае отклонения в сторону увеличения показателей биологического возраста от календарного на пять лет и более.
