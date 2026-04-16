В двух областях Украины сообщили о повреждениях объектов инфраструктуры

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Объекты инфраструктуры повреждены в Одесской и Николаевской областях Украины, сообщают глава одесской военной администрации Олег Кипер и глава военной администрации Николаевской области Виталий Ким.
"В городе (Одессе - ред.) повреждены объекты портовой, критической... инфраструктуры", - написал в своем Telegram-канале Кипер.
Виталий Ким также сообщил о повреждениях инфраструктуры в Николаевской области, среди них объекты промышленной инфраструктуры в Николаевском районе и линия электропередач в Первомайском районе.