В Николаеве пропал свет

- Николаев остался без электроснабжения на фоне сообщений о повреждении инфраструктуры.
- Свет пропал также в населённых пунктах Николаевского и Баштанского районов.
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Областной центр Николаев на юге Украины остался без электроснабжения на фоне сообщений о повреждении инфраструктуры, сообщил глава региональной военной администрации Виталий Ким.
Ранее в четверг Ким сообщил о повреждениях инфраструктуры в Николаевской области.
"На данный момент обесточен город Николаев", - написал Ким в своем Telegram-канале.
Также глава администрации сообщил, что вместе с региональным центром обесточены населенные пункты Николаевского и Баштанского районов области.