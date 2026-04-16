Бессент объяснил смягчение санкций США против российской нефти
00:49 16.04.2026 (обновлено: 01:56 16.04.2026)
Скотт Бессент. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 16 апр — РИА Новости. Временное смягчение американских санкций против российской нефти было нужно Вашингтону, чтобы избежать конца света на рынке, заявил министр финансов Скотт Бессент.
"Были сценарии конца света: нефть поднимается до 150, до 200, до 250 долларов", — сказал Бессент на брифинге в Белом доме.
Нефтяные качалки - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
Бессент допустил введение вторичных санкций за покупку иранской нефти
Вчера, 21:04
Как утверждает министр, выдача генеральной лицензии на покупку российской нефти "помогла стабилизировать цены". Бессент затруднился привести оценки США о том, сколько нефти могло быть продано в рамках генеральной лицензии, допустив, что речь может идти о двух миллиардах долларов дохода.
"Давайте подумаем о другом мире, в котором нефть выросла до 150 долларов. Тогда бы они (Россия. — Прим. ред.) заработали гораздо больше", — сказал Бессент.
Ранее в среду он заявил, что США не будут продлять генеральные лицензии на покупку российской нефти.
Власти США в попытке сбить нефтяные цены, взлетевшие из-за нападения на Иран, в марте вывели из-под санкций российскую нефть и нефтепродукты, погруженные на суда по состоянию на 12 марта. На их продажу не распространялись никакие рестрикции со стороны Вашингтона. Лицензия минфина США действовала до 11 апреля.
Скотт Бессент - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
Бессент: США не будут продлять лицензии на покупку российской нефти
Вчера, 20:53
 
