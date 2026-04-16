15:23 16.04.2026 (обновлено: 16:16 16.04.2026)

Генетик рассказала о "семенах-наследниках" древних культур Тульской области

  • Староместные сорта семян из коллекции Всероссийского института генетических ресурсов растений имени Н.И. Вавилова (ВИР) являются потомками зерновых культур, росших в Тульской области в Средневековье, отметила директор ВИР Елена Хлесткина.
  • Эксперт заявила, что староместные сорта можно высеять, чтобы восстановить исторический агроландшафт Куликова поля.
МОСКВА, 16 апреля — РИА Новости. Староместные сорта семян, хранящиеся в коллекции Всероссийского института генетических ресурсов растений имени Н.И. Вавилова (ВИР), являются прямыми потомками зерновых культур, росших в Тульской области в Средневековье, и могут помочь в восстановлении исторического агроландшафта Куликова поля. Об этом заявила директор ВИР Елена Хлесткина на пресс-конференции, прошедшей в медиагруппе "Россия сегодня".
Эксперт отметила, что Вавиловская коллекция генетических ресурсов культурных растений – старейшая в мире, среди ее уникальных образцов – староместные сорта самых разных культур.
"В отличие от современных сортов, которые уже более полувека создаются для нужд индустриального земледелия и несут в себе смесь генов от растений из разных уголков планеты, староместные сорта – прямые потомки тех растений, что столетиями выращивались на той или иной территории", — объяснила Хлесткина.
Она добавила, что с момента включения в Вавиловскую коллекцию образцы семян сохраняют в живом виде, и староместные сорта — плоды многовековой народной селекции — можно высеять. Тогда можно будет воочию увидеть, среди каких полей "ходили наши предки". Хлесткина уточнила, что речь идет о сортах, которые попали в коллекцию в период первых трех десятилетий прошлого века.
"Народная селекция велась при помощи отбора, а вот комбинирования сортов при помощи научной селекции, как это делается сейчас, тогда не было. Именно поэтому можно говорить о самых ранних образцах Вавиловской коллекции как о прямых потомках более древних сортов", — подчеркнула директор ВИР.
По словам эксперта, это актуально в отношении самоопыляющихся растений, например, пшеницы, ячменя, овса, гороха и т. д.
И хотя сорта начала XX века не абсолютно идентичны более древним, так как с течением времени условия окружающей среды менялись и состав сортопопуляции тоже несколько изменился, тем не менее они очень похожи на своих более древних предшественников.
Хлесткина пояснила, что в дальнейшем это наследие из Вавиловской коллекции сопоставляется с древними семенами из археологических раскопок в тех же регионах страны. Работа ведется на уровне ДНК: новые генетические методы дают возможность читать фрагменты ДНК даже из обугленных зерновок и сопоставлять их с современными образцами, что позволит восстановить особенности агроландшафта Куликова поля максимально близко к его облику в период исторических событий.
Вавиловская коллекция насчитывает около 320 тысяч образцов семян культурных растений. Она была собрана академиком Николаем Вавиловым, его соратниками и последователями в XX и XXI веках. Более 100 лет сохранением, изучением, пополнением и рациональным использованием Вавиловской коллекции занимается федеральный исследовательский центр "Всероссийский институт генетических ресурсов растений" (ВИР), который носит имя своего основателя — Николая Вавилова.
В 2022 году указом президента РФ на базе ВИР создан первый в России биоресурсный центр — Национальный центр генетических ресурсов растений.
 
