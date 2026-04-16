Генсек НАТО признал, что странам блока сложно выбивать средства на оборону

БРЮССЕЛЬ, 16 апр - РИА Новости. Генсек НАТО Марк Рютте признал, что странам блока сложно выбивать из национальных бюджетов средства на наращивание оборонных расходов.
"Увеличение расходов на оборону необходимо для того, чтобы у нас были силы, ресурсы и возможности, чтобы обезопасить наше население. И мы знаем, и это справедливо для всех союзников, что существуют сложные дебаты по принятию решения по бюджетам и выделению все больше средств на оборону", - заявил он на пресс-конференции в Праге.
Он добавил, что "безопасность - это основа процветания", а когда возникает нестабильность, страдают "и общество, и экономика".