ЕС и НАТО спорят о контроле над милитаризацией Европы, пишет FT - РИА Новости, 16.04.2026
08:39 16.04.2026
ЕС и НАТО спорят о контроле над милитаризацией Европы, пишет FT

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. ЕС и НАТО испытывают разногласия по поводу того, кто из них будет контролировать милитаризацию Европы, пишет газета Financial Times со ссылкой на чиновников.
"Ведется война за влияние в сфере оборонной промышленности. Речь идет о том, кто будет управлять наращиванием объемов производства и как это сказывается на вооружении, которое Европа будет использовать в будущем", - приводит издание слова одного из чиновников.
Одна из тем споров - какую роль будут играть американские вооружения в милитаризации Европы, пишет газета.
Как отмечает исследователь института по изучению вопросов безопасности ЕС Джузеппе Спатафора, Евросоюз хочет развивать военное производство внутри Европы, альянс же настаивает на том, чтобы связи в этой сфере оставались трансатлантическими.
По данным издания, отношения американского руководства к Европе, в том числе стремление заполучить контроль над Гренландией, лишь больше убедили Еврокомиссию в том, что достижение стратегической автономии в военном производстве крайне важно для снижения зависимости евроблока от США.
По мнению одного из чиновников, НАТО может определять, какие виды вооружений необходимы странам, однако в сферах нормативного регулирования и финансов альянс мало что может предложить.
Весной 2025 года ЕС предпринял шаги на пути к масштабной милитаризации, в частности в марте на экстренном саммите в Брюсселе был одобрен план перевооружения ReArm EU на 800 миллиардов евро, предусматривающий совместные закупки оружия и использование средств из программы для депрессивных регионов.
Позднее Совет ЕС утвердил создание фонда милитаризации (SAFE) как часть долгосрочной программы военного строительства до 2030 года. На июньском саммите НАТО в Гааге было принято решение увеличить военные расходы европейских государств до 5% ВВП к 2034 году.
МИД РФ 11 декабря заявило, что проект милитаризации Европы направлен на противодействие мифической угрозе со стороны России, это попытка подтолкнуть большинство стран Европы к военной конфронтации с Москвой.
