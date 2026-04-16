Глава "Росинкас" рассказал, будут ли беспилотники перевозить наличные - РИА Новости, 16.04.2026
02:32 16.04.2026 (обновлено: 10:07 16.04.2026)
Глава "Росинкас" рассказал, будут ли беспилотники перевозить наличные

РИА Новости: БПЛА вряд ли смогут перевозить наличные из-за их веса

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Пачки с банкнотами номиналом одна тысяча рублей
Пачки с банкнотами номиналом одна тысяча рублей. Архивное фото
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Наиболее безопасный вариант перевоза наличных денег - это бронеавтомобиль, а вот для беспилотников ценности могут оказаться слишком тяжелыми, заявил в интервью РИА Новости президент "Росинкас" Сергей Верейкин.
"Сегодня нет ничего безопаснее бронеавтомобиля, оборудованного камерами видеонаблюдения, с вооруженным инкассатором или с бригадой инкассаторов, защищенных бронежилетами и другими средствами защиты", - сказал он.
По его словам, в "Росинкас" внимательно относятся к новым технологиям и отслеживают все перспективные новинки. "Но в приоритете безопасность: находящихся рядом людей, наших инкассаторов и грузов", - добавил Верейкин.
"К тому же деньги и другие ценности, которые мы перевозим, довольно тяжелые. Беспилотник может их даже не поднять, что уж говорить об эффективности таких полетов", - заключил он.
