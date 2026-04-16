Глава "Росинкас" рассказал, будут ли беспилотники перевозить наличные

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Наиболее безопасный вариант перевоза наличных денег - это бронеавтомобиль, а вот для беспилотников ценности могут оказаться слишком тяжелыми, заявил в интервью РИА Новости президент "Росинкас" Сергей Верейкин.

"Сегодня нет ничего безопаснее бронеавтомобиля, оборудованного камерами видеонаблюдения, с вооруженным инкассатором или с бригадой инкассаторов, защищенных бронежилетами и другими средствами защиты", - сказал он.

По его словам, в "Росинкас" внимательно относятся к новым технологиям и отслеживают все перспективные новинки. "Но в приоритете безопасность: находящихся рядом людей, наших инкассаторов и грузов", - добавил Верейкин.