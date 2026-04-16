Наемники бегут из украинской бригады "Хартия" под Купянском
Специальная военная операция на Украине
 
01:43 16.04.2026 (обновлено: 13:05 16.04.2026)
Наемники бегут из украинской бригады "Хартия" под Купянском

ЛУГАНСК, 16 апр — РИА Новости. Иностранные наемники бегут из 13-й бригады Нацгвардии Украины "Хартия" из-за больших потерь под Купянском, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Чтобы не остаться в окопах под Купянском, бразильский наемник Тьяго Мойа Риос из Сан-Паулу дезертировал из украинской бригады "Хартия" вместе с другими "единомышленниками", которые предпочли также сбежать в СОЧ (самовольное оставление части. — Прим. ред.)", — рассказал собеседник агентства.
По словам источника, Риос не смог стать депутатом в Бразилии и в 2025 году прибыл на Украину. Там он записался наемником в 13-ю бригаду Нацгвардии "Хартия" и был отправлен в Купянск вместе с другими латиноамериканскими боевиками.
Минобороны не раз заявляло, что Киев использует иностранных наемников как пушечное мясо, а российские бойцы продолжают уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что командиры ВСУ плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик.
