ЛУГАНСК, 16 апр — РИА Новости. Иностранные наемники бегут из 13-й бригады Нацгвардии Украины "Хартия" из-за больших потерь под Купянском, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Чтобы не остаться в окопах под Купянском, бразильский наемник Тьяго Мойа Риос из Сан-Паулу дезертировал из украинской бригады "Хартия" вместе с другими "единомышленниками", которые предпочли также сбежать в СОЧ (самовольное оставление части. — Прим. ред.)", — рассказал собеседник агентства.
Минобороны не раз заявляло, что Киев использует иностранных наемников как пушечное мясо, а российские бойцы продолжают уничтожать их по всей территории Украины. Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что командиры ВСУ плохо координируют их действия, а шанс выжить в боях невелик.