Набиуллина: ставка ЦБ временно влияет на привлекательность рынка капитала

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Ключевая ставка влияет на привлекательность рынка капитала, но это лишь временный фактор, а базовые - это справедливые цены и прозрачная дивидендная политика, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.

"Сейчас нашли козла отпущения. Почему рынок капитала не развивается? Это ключевая ставка... Я согласна, ставка влияет на привлекательность рынка капитала, но это временный фактор. И временно была ставка высокая", - сказала она, выступая на Биржевом форуме.