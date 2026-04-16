Рейтинг@Mail.ru
Набиуллина: ставка ЦБ временно влияет на привлекательность рынка капитала - РИА Новости, 16.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:01 16.04.2026
Набиуллина: ставка ЦБ временно влияет на привлекательность рынка капитала

© РИА Новости / Евгений Биятов Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
 Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что ключевая ставка влияет на привлекательность рынка капитала, но лишь временно.
  • По ее словам, базовые факторы — это справедливые цены и прозрачная дивидендная политика.
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Ключевая ставка влияет на привлекательность рынка капитала, но это лишь временный фактор, а базовые - это справедливые цены и прозрачная дивидендная политика, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина.
"Сейчас нашли козла отпущения. Почему рынок капитала не развивается? Это ключевая ставка... Я согласна, ставка влияет на привлекательность рынка капитала, но это временный фактор. И временно была ставка высокая", - сказала она, выступая на Биржевом форуме.
"Вспомните, когда у нас ставка была 7,5% и прибыль росла в 2023-2024 годах огромными темпами. Что-то у нас рынок капитала не развивался теми темпами, которые мы хотели. Да, было чуть больше IPO, но с очень небольшими ценниками. Все-таки есть, наверное, другие базовые причины, по которым, в том числе и люди с большими чеками, о которых вы говорите, не инвестируют в рынок капитала", - отметила Набиуллина.
По ее словам, инвесторы не готовы покупать "кота в мешке", важна прозрачная дивидендная политика, борьба с инсайдом.
"Каждый инвестор должен понимать, что он может продать по справедливой цене... должны быть справедливые цены, должна быть прозрачная и предсказуемая дивидендная политика", - подчеркнула глава ЦБ.
ЭкономикаЭльвира НабиуллинаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала