В МВД рассказали, как мошенники обманывают россиян через старые объявления

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Мошенники под видом покупателей пишут пользователям по старым объявлениям и убеждают их в якобы актуальности публикации, после чего "для подтверждения" присылают фишинговые ссылки, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

"Мошенники находят на площадках бесплатных объявлений старые публикации, где сохранился номер владельца, и пишут ему как обычные покупатели. Пользователь спокойно отвечает, что объявление уже давно неактуально или закрыто", - говорится в сообщении

Как отметили в управлении, после этого злоумышленники присылают ссылку и убеждают пользователя, что объявление до сих пор активно. Однако ссылка ведет на сайт-клон площадки, где предлагают авторизоваться, чтобы якобы проверить информацию или удалить публикацию.

Правоохранители подчеркивают, что этот обычный диалог по объявлению, которое пользователь действительно размещал и его желание разобраться, почему оно снова появилось в сети, является крючком, на котором строится первый этап мошеннической схемы.