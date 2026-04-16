В МВД рассказали, как мошенники обманывают россиян через старые объявления
09:17 16.04.2026
В МВД рассказали, как мошенники обманывают россиян через старые объявления

МВД: мошенники под видом покупателей пишут пользователям по старым объявлениям

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Мужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 16.04.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Мошенники под видом покупателей пишут пользователям по старым объявлениям и убеждают их в якобы актуальности публикации, после чего "для подтверждения" присылают фишинговые ссылки, сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Мошенники находят на площадках бесплатных объявлений старые публикации, где сохранился номер владельца, и пишут ему как обычные покупатели. Пользователь спокойно отвечает, что объявление уже давно неактуально или закрыто", - говорится в сообщении.
Как отметили в управлении, после этого злоумышленники присылают ссылку и убеждают пользователя, что объявление до сих пор активно. Однако ссылка ведет на сайт-клон площадки, где предлагают авторизоваться, чтобы якобы проверить информацию или удалить публикацию.
Правоохранители подчеркивают, что этот обычный диалог по объявлению, которое пользователь действительно размещал и его желание разобраться, почему оно снова появилось в сети, является крючком, на котором строится первый этап мошеннической схемы.
"Дальше сценарий может развиваться по-разному: похищение учетных данных, получение доступа к аккаунтам, или новый этап давления с участием лжесотрудников госорганов и правоохранительных структур", - заключили в управлении.
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
