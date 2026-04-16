16:34 16.04.2026 (обновлено: 16:46 16.04.2026)
МИД РФ: Москва потребовала немедленный доступ к удерживаемой в Мексике россиянке

Здание МИД России в Москве. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Москва требует от Мексики предоставить незамедлительный консульский доступ к задержанной несовершеннолетней россиянке.
  • Мария Захарова заявила о решительном требовании российской стороны обеспечить условия для беспрепятственного возвращения гражданки России на родину.
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Москва требует от Мексики предоставить незамедлительный консульский доступ к задержанной несовершеннолетней россиянке, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"На фоне игнорирования неоднократных обращений со стороны Москвы российской стороной было заявлено решительное требование о незамедлительном обеспечении консульского доступа к несовершеннолетней - напомню еще раз и подчеркну, речь идет о гражданке нашей страны - и создании всех необходимых условий для ее беспрепятственного возращения на Родину" , - сказала она в ходе брифинга в четверг.
Как сообщил РИА Новости заведующий консульским отделом посольства РФ в Мексике Яков Федоров, власти страны отказываются возвращать в Россию несовершеннолетнюю гражданку, которую удерживают в учреждении генпрокуратуры по делам семьи и детей и не предоставляют к ней консульский доступ с августа 2025 года.
По словам дипломата, несовершеннолетняя россиянка находится в специализированном учреждении генеральной прокуратуры Мексики. Посольство РФ занимается делом Кристины с 2023 года и добивается возвращения девушки на родину, в том числе с учетом ее собственного обращения.
