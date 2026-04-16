В Москве двух подростков и мужчину арестовали за разбой на ж/д станции - РИА Новости, 16.04.2026
14:56 16.04.2026
В Москве двух подростков и мужчину арестовали за разбой на ж/д станции

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Двое подростков и мужчина напали и ограбили мужчину на железнодорожной станции Щербинка в Москве, возбуждено уголовное дело по статье о разбое, фигуранты заключены под стражу, сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по ЦФО.
В управлении сообщили, что ночью в дежурную часть полиции на станции Москва-Курская обратился житель Подмосковья и рассказал, что трое неизвестных на станции Щербинка напали на него и ограбили.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 23.01.2026
В московском метро подросток вырвал у девушки пакет и попытался убежать
23 января, 11:14
На место происшествия прибыли полицейские и выяснили, что злоумышленники, находясь на втором этаже здания вокзального комплекса, напали на потерпевшего, нанесли ему удары ногами и руками по голове и другим частям тела, забрали у него два телефона, электрическую бритву и 15 тысяч рублей, после чего скрылись. Материальный ущерб заявитель оценил в 38 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (Разбой).
Транспортные полицейские установили личности и задержали налетчиков - ими оказались двое ранее не судимых 16-летний и 17-летний подростки и их 21-летний приятель. Похищенное имущество изъято.
"Сейчас уголовное дело передано для дальнейшего расследования в Восточный следственный отдел ЗМСУТ (Западное межрегиональное следственное управление) на транспорте СК России. Фигуранты заключены под стражу", - говорится в сообщении.
Сотрудники полиции - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
В Москве пьяный подросток разбил окно в "Иволге" на Ярославском вокзале
17 марта, 18:25
 
