Подготовка фонтана в парке Северного речного вокзала в Москве к новому сезону

В парке Северного речного вокзала Москвы подготовили к запуску два фонтана

МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства подготовили к запуску два фонтана в парке Северного речного вокзала, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"В преддверии открытия сезона фонтанов, который традиционно начнется в конце апреля, провели работы по расконсервации и промывке двух фонтанов, расположенных на одной из продольных аллей парка Северного речного вокзала. Сооружения выполнены в классическом стиле, их дно облицовано гранитом трех цветов, вершину каждого фонтана венчает скульптурная композиция лебедя-кликуна", - рассказал Бирюков.

Заммэра отметил, что работы выполнила бригада коммунальных служб, были задействованы поливомоечная машина и аппарат высокого давления.

"С помощью моющих средств тщательно очистили чаши сооружений, скульптуры и основания, на которых они установлены. Затем провели промывку фонтанов водой. Перед запуском еще раз тщательно проверим техническое состояние, конструкции в подземных коллекторах, гидравлику, насосное оборудование, струеобразующие элементы", - уточнил Бирюков.