Рейтинг@Mail.ru
В парке Северного речного вокзала Москвы подготовили к запуску два фонтана
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Москва - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
15:00 16.04.2026
В парке Северного речного вокзала Москвы подготовили к запуску два фонтана

В Москве подготовили к запуску два фонтана в парке Северного речного вокзала

© Фото : Комплекса городского хозяйства МосквыПодготовка фонтана в парке Северного речного вокзала в Москве к новому сезону
Подготовка фонтана в парке Северного речного вокзала в Москве к новому сезону - РИА Новости, 1920, 16.04.2026
© Фото : Комплекса городского хозяйства Москвы
Подготовка фонтана в парке Северного речного вокзала в Москве к новому сезону
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства подготовили к запуску два фонтана в парке Северного речного вокзала, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"В преддверии открытия сезона фонтанов, который традиционно начнется в конце апреля, провели работы по расконсервации и промывке двух фонтанов, расположенных на одной из продольных аллей парка Северного речного вокзала. Сооружения выполнены в классическом стиле, их дно облицовано гранитом трех цветов, вершину каждого фонтана венчает скульптурная композиция лебедя-кликуна", - рассказал Бирюков.
Заммэра отметил, что работы выполнила бригада коммунальных служб, были задействованы поливомоечная машина и аппарат высокого давления.
"С помощью моющих средств тщательно очистили чаши сооружений, скульптуры и основания, на которых они установлены. Затем провели промывку фонтанов водой. Перед запуском еще раз тщательно проверим техническое состояние, конструкции в подземных коллекторах, гидравлику, насосное оборудование, струеобразующие элементы", - уточнил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что фонтаны были воссозданы в рамках обновления парка Северного речного вокзала в 2020 году. Используя архивные данные и фотоматериалы, специалисты вернули фонтанам первозданный вид.
МоскваПетр БирюковСеверный Речной вокзалФонтаны
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала