В кодексе православного бизнесмена задержку зарплаты назвали грехом

МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Проект кодекса православного предпринимателя представили в храме Христа Спасителя на конференции "Вера и дело", удержание заработка в нем названо тяжким грехом.

Конференция "Вера и дело" с участием представителей Русской православной церкви (РПЦ) и делового сообщества проходит в четверг в Москве. Приветствие конференции направил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

"Бизнес – это форма служения Богу и людям. Богатство – инструмент для совершения добрых дел… Справедливость: выплата достойной "белой" зарплаты без задержек. Удержание заработка – тяжкий грех", - говорится в представленном участникам конференции проекте кодекса, который есть в распоряжении РИА Новости.

В документе также говорится об уважении права работников на отдых и время с семьей, помощи работникам в трудных жизненных ситуациях, а также запрете для православного бизнесмена на клевету, промышленный шпионаж и использование административного ресурса для уничтожения соперника.

Кроме того, обязательным в кодексе названо выделение части доходов компании на благотворительность.

Всего в кодексе семь пунктов, посвященных определениям бизнеса и призвания предпринимателя, миссии организации, выходящей за рамки получения прибыли, отношению к сотрудникам, принципам деловых отношений на верности слову, лояльности и ответственности в отношении власти, и человеческим отношениям в бизнесе.