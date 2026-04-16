14:07 16.04.2026 (обновлено: 17:03 16.04.2026)
В кодексе православного бизнесмена задержку зарплаты назвали грехом

Мужчина работает с документами
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На конференции "Вера и дело" в Москве представили проект кодекса православного предпринимателя.
  • В кодексе задержка зарплаты названа тяжким грехом, также говорится об уважении права работников на отдых и помощи в трудных ситуациях.
  • Он содержит семь пунктов, посвящённых определениям бизнеса, миссии организации, отношению к сотрудникам и принципам деловых отношений.
МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Проект кодекса православного предпринимателя представили в храме Христа Спасителя на конференции "Вера и дело", удержание заработка в нем названо тяжким грехом.
Конференция "Вера и дело" с участием представителей Русской православной церкви (РПЦ) и делового сообщества проходит в четверг в Москве. Приветствие конференции направил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
"Бизнес – это форма служения Богу и людям. Богатство – инструмент для совершения добрых дел… Справедливость: выплата достойной "белой" зарплаты без задержек. Удержание заработка – тяжкий грех", - говорится в представленном участникам конференции проекте кодекса, который есть в распоряжении РИА Новости.
В документе также говорится об уважении права работников на отдых и время с семьей, помощи работникам в трудных жизненных ситуациях, а также запрете для православного бизнесмена на клевету, промышленный шпионаж и использование административного ресурса для уничтожения соперника.
Кроме того, обязательным в кодексе названо выделение части доходов компании на благотворительность.
Всего в кодексе семь пунктов, посвященных определениям бизнеса и призвания предпринимателя, миссии организации, выходящей за рамки получения прибыли, отношению к сотрудникам, принципам деловых отношений на верности слову, лояльности и ответственности в отношении власти, и человеческим отношениям в бизнесе.
Дополнения и предложения к представленному в храме Христа Спасителя кодексу авторы собирают на адрес фонда развития созидательного предпринимательства "Дело во имя Веры", являющегося одним из организаторов конференции "Вера и дело" наряду с Синодальным отделом по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата.
