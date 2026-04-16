Синоптик рассказал о снеге в Москве в понедельник

10:26 16.04.2026 (обновлено: 10:35 16.04.2026)
Синоптик Тишковец: в Москве в понедельник ожидаются снег и гололедица

Снег в Москве. Архивное фото
Краткий пересказ ИИ
  • В Москве в понедельник ожидается снег с формированием временного покрова высотой от двух до пяти сантиметров, а также штормовой ветер с порывами до 16 метров в секунду.
  • Температура не превысит 0–3 градусов тепла.
МОСКВА, 16 апр - РИА Новости. Осадки в виде снега ожидаются в Москве в понедельник, в результате сформируется временный снежный покров высотой от двух до пяти сантиметров, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
Синоптик отметил, что в понедельник в результате арктического вторжения в Москве ожидается понижение ночной температуры до околонулевых температур с вероятностью легких заморозков и образования гололедицы, а также перехода очень интенсивных осадков в твердое агрегатное состояние.
"Ожидается до 27 миллиметров или три четверти от месячной нормы осадков, на двое суток сформируется временный снежный покров высотой два-пять сантиметров. Дневная температура не превысит ноль - плюс три. При этом, ожидается штормовой ветер в порывах до 16 метров в секунду, из-за чего будет казаться, что на улице минус три - минус пять", - рассказал Тишковец.
