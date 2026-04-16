Рейтинг@Mail.ru
Пять нежилых помещений выставили на открытые аукционы в ЮВАО Москвы
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:20 16.04.2026
Пять нежилых помещений выставили на открытые аукционы в ЮВАО Москвы

В Южнопортовом районе Москвы выставили на открытые аукционы 5 нежилых помещений

© Фото : Пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике
Дом на Шарикоподшипниковской улице в Москве
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Пять нежилых помещений на Шарикоподшипниковской улице в Москве выставили на открытые аукционы, заявил в четверг руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.
"Старт или масштабирование бизнеса, как правило, начинаются с выбора помещения или здания. Приобрести такую недвижимость можно на городских торгах, а подобрать подходящие по стоимости, площади и другим параметрам объекты — на столичном Инвестиционном портале. Например, сейчас предприниматели могут принять участие в открытых аукционах по продаже пяти коммерческих помещений в Южнопортовом районе на юго-востоке столицы. Объекты площадью от 22,1 до 75,6 квадратного метра расположены на Шарикоподшипниковской улице — в пешей доступности от станции метро "Дубровка", — приводит слова Пуртова пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике.
Глава ведомства отметил, что помещения находятся на седьмом этаже многоквартирного дома и имеют свободное назначение. Это позволяет организовать в них фотостудии, ателье или шоурумы, а также многие другие виды бизнеса.
Помещения находятся по адресу: Шарикоподшипниковская улица, дом 6/14. Прием заявок на участие в торгах завершится 6 мая, а аукционы пройдут 15 мая на электронной площадке "Росэлторг", уточнили в пресс-службе департамента. Для участия понадобятся регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись. Продавцом недвижимости выступает столичный департамент городского имущества.
Город выставляет на торги разное имущество, а витриной для него выступает Инвестиционный портал Москвы. В разделе "Торги Москвы" присутствует необходимая информация о лотах, а также фотографии, документация, условия и форма реализации.
 
МоскваКирилл ПуртовТвой бизнес – новостиПредпринимателиАукцион
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала