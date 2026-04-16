Пять нежилых помещений выставили на открытые аукционы в ЮВАО Москвы

МОСКВА, 16 апр – РИА Новости. Пять нежилых помещений на Шарикоподшипниковской улице в Москве выставили на открытые аукционы, заявил в четверг руководитель департамента города Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

"Старт или масштабирование бизнеса, как правило, начинаются с выбора помещения или здания. Приобрести такую недвижимость можно на городских торгах, а подобрать подходящие по стоимости, площади и другим параметрам объекты — на столичном Инвестиционном портале. Например, сейчас предприниматели могут принять участие в открытых аукционах по продаже пяти коммерческих помещений в Южнопортовом районе на юго-востоке столицы. Объекты площадью от 22,1 до 75,6 квадратного метра расположены на Шарикоподшипниковской улице — в пешей доступности от станции метро "Дубровка", — приводит слова Пуртова пресс-служба департамента города Москвы по конкурентной политике.

Глава ведомства отметил, что помещения находятся на седьмом этаже многоквартирного дома и имеют свободное назначение. Это позволяет организовать в них фотостудии, ателье или шоурумы, а также многие другие виды бизнеса.

Помещения находятся по адресу: Шарикоподшипниковская улица, дом 6/14. Прием заявок на участие в торгах завершится 6 мая, а аукционы пройдут 15 мая на электронной площадке "Росэлторг", уточнили в пресс-службе департамента. Для участия понадобятся регистрация и усиленная квалифицированная электронная подпись. Продавцом недвижимости выступает столичный департамент городского имущества.